В соцсетях появилась новая схема мошенничества, использующая страх перед вакцинацией

Мошенники начали активно использовать новую схему по вымогательству денег в соцсети «ВКонтакте». Они паразитируют на страхе пользователей перед прививками от ковида. Об этом, как пишет 8 декабря РБК, рассказали эксперты Group-IB, работающей в сфере по кибербезопасности.

Схема следующая. В группах-миллионниках в комментариях к постам пишут о новом штамме коронавируса, который якобы опасен для вакцинированных. Комментарий может выглядеть, например, так: «2 дня до глобальной катастрофы! Академик Роднин обнародовал страшные факты! Привитые погибнут первыми!» Здесь же дают ссылку на клон сайта Минздрава с фальшивым интервью министра Михаила Мурашко, в котором говорится, что из-за новой волны пандемии якобы погибнут 80% населения страны и первыми умрут привитые.

