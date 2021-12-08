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В соцсетях появилась новая схема мошенничества, использующая страх перед вакцинацией

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Мошенники начали активно использовать новую схему по вымогательству денег в соцсети «ВКонтакте». Они паразитируют на страхе пользователей перед прививками от ковида. Об этом, как пишет 8 декабря РБК, рассказали эксперты Group-IB, работающей в сфере по кибербезопасности.

Схема следующая. В группах-миллионниках в комментариях к постам пишут о новом штамме коронавируса, который якобы опасен для вакцинированных. Комментарий может выглядеть, например, так: «2 дня до глобальной катастрофы! Академик Роднин обнародовал страшные факты! Привитые погибнут первыми!» Здесь же дают ссылку на клон сайта Минздрава с фальшивым интервью министра Михаила Мурашко, в котором говорится, что из-за новой волны пандемии якобы погибнут 80% населения страны и первыми умрут привитые.

Через несколько секунд пользователя перекидывает на мошеннический сайт, где ему предлагается розыгрыш и «крупный денежный перевод» и нужно ввести данные банковской карты. «Страх и паника отлично продвигают любой, даже самый сомнительный, контент», — отмечают в Group-IB.

Специалисты нашли уже более 2 600 комментариев с такими «сенсационными» заявлениями и ссылками на мошеннические сайты.

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Комментарии (4)

dragvs
Забавно, люди боятся прививки, но при этом жрут алкоголь литрами, курят, пьют различные фуфломицины и интерфероны. Была эпидемия гриппа - смели все противовирусные с полок аптек, даже дорогущие, с побочками. И вы хотите сказать что человек это рациональное существо?
Vikilein
На дурака не нужен нож...
Дядя Бо
Если позволил уколоть себя непойми чем, значит в принципе подвержен манипуляциям. Всё просто.
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