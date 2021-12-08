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В поселке Новоселье построили новый детский сад на 145 мест

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В поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области, расположенном на юго-западной границе с Петербургом, появился новый детский садик на 145 мест. Как сообщают в компании «Строительный трест», недавно получено разрешение на его ввод в эксплуатацию.

В новом дошкольном учреждении площадью 2,6 тыс. кв. м есть концертный и спортивный залы, игровые и спальные комнаты, кабинеты для занятий с психологом и логопедом, пищеблок и столовая, а также двор с игровыми площадками для детей различного возраста.

Новый садик стал вторым дошкольным учреждением, возведенным в жилом квартале NEWПИТЕР. Строительство социальной инфраструктуры здесь ведут в рамках региональной госпрограммы «Социальные объекты в обмен на налоги». По ее условиям застройщик передаст Ломоносовскому району введенный в эксплуатацию и готовый к открытию детский сад.

Первый детский садик на 145 мест — № 14 — заработал в квартале в 2017 году.

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