В поселке Новоселье построили новый детский сад на 145 мест

В поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области, расположенном на юго-западной границе с Петербургом, появился новый детский садик на 145 мест. Как сообщают в компании «Строительный трест», недавно получено разрешение на его ввод в эксплуатацию.
В новом дошкольном учреждении площадью 2,6 тыс. кв. м есть концертный и спортивный залы, игровые и спальные комнаты, кабинеты для занятий с психологом и логопедом, пищеблок и столовая, а также двор с игровыми площадками для детей различного возраста.
Новый садик стал вторым дошкольным учреждением, возведенным в жилом квартале NEWПИТЕР. Строительство социальной инфраструктуры здесь ведут в рамках региональной госпрограммы «Социальные объекты в обмен на налоги». По ее условиям застройщик передаст Ломоносовскому району введенный в эксплуатацию и готовый к открытию детский сад.
Первый детский садик на 145 мест —