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В Петербурге на фоне рекордов вакцинации увезли в больницы 350 человек за сутки

Госпитализация с COVID-19 и пневмониями в Петербурге не спешит снижаться дальше. За минувшие сутки в ковидные больницы привезли еще 351 нового пациента, следует и из статистки Смольного. Почти столько же, сколько и в ноябре в эти дни.

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Как говорится в опубликованной 8 декабря эпидемиологической справке, в больницах Петербурга на 7 949 койках лежат 5 888 больных. Из них 570 — в реанимации, 312 подключены к ИВЛ. 135 принял временный госпиталь в «Ленэкспо», а 376 — пансионат «Заря». Амбулаторно лечатся еще 27 764 человека.

Еще 35 человек находятся в обсервации, в пансионате «Балтиец». А 3 742 человека — на карантине.

За минувшую пятницу, 3 декабря, в Петербурге были привиты первым компонентом вакцины 18 899 человек. Всего выполнена 37 831 инъекция, что сравнимо с максимальными значениями ноября, отчитывались в комздраве.

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Комментарии (4)

Nurofen
Чем больше вакцинированных - тем больше больных совпадение?
Mustamyaki
Ударим госпитализацией по вакцинации!
тов
Может их прямо из пунктов вакцинации в больницы развозить, для упрощения логистики?
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