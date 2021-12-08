Как говорится в опубликованной 8 декабря эпидемиологической справке, в больницах Петербурга на
Еще 35 человек находятся в обсервации, в пансионате «Балтиец». А
За минувшую пятницу, 3 декабря, в Петербурге были привиты первым компонентом вакцины
В Петербурге на фоне рекордов вакцинации увезли в больницы 350 человек за сутки
Госпитализация с COVID-19 и пневмониями в Петербурге не спешит снижаться дальше. За минувшие сутки в ковидные больницы привезли еще 351 нового пациента, следует и из статистки Смольного. Почти столько же, сколько и в ноябре в эти дни.
Как говорится в опубликованной 8 декабря эпидемиологической справке, в больницах Петербурга на
Еще 35 человек находятся в обсервации, в пансионате «Балтиец». А
За минувшую пятницу, 3 декабря, в Петербурге были привиты первым компонентом вакцины
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