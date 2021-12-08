В Петербурге на фоне рекордов вакцинации увезли в больницы 350 человек за сутки

Как говорится в опубликованной 8 декабря эпидемиологической справке, в больницах Петербурга на 7 949 койках лежат 5 888 больных. Из них 570 — в реанимации, 312 подключены к ИВЛ. 135 принял временный госпиталь в «Ленэкспо», а 376 — пансионат «Заря». Амбулаторно лечатся еще 27 764 человека.



Еще 35 человек находятся в обсервации, в пансионате «Балтиец». А 3 742 человека — на карантине.

