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Микроавтобус уложил «Шкоду» в сугроб на перекрестке Солидарности и Коллонтай

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Водители не поделили перекресток в Невском районе Петербурга днем 8 декабря. В результате одна из машин оказалась вверх тормашками.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий, около 13:35 на пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай столкнулись грузовой микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Skoda. Обе машины частично оказались на островке безопасности, микроавтобус с разбитой передней частью развернуло поперек дороги, а «Шкода» перевернулась на крышу.

На место ДТП быстро прибыли пожарные, добавляет очевидец. О пострадавших не сообщается.

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