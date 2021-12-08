Микроавтобус уложил «Шкоду» в сугроб на перекрестке Солидарности и Коллонтай

Водители не поделили перекресток в Невском районе Петербурга днем 8 декабря. В результате одна из машин оказалась вверх тормашками.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий, около 13:35 на пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай столкнулись грузовой микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Skoda. Обе машины частично оказались на островке безопасности, микроавтобус с разбитой передней частью развернуло поперек дороги, а «Шкода» перевернулась на крышу.
На место ДТП быстро прибыли пожарные, добавляет очевидец. О пострадавших не сообщается.