Pfizer: Прививаться от коронавируса придется каждый год

Американская фармацевтическая компания Pfizer считает, что бустерные прививки от COVID-19 придется делать в ближайшие несколько лет.



«Нам, вероятно, потребуются прививки от COVID-19 хотя бы раз в год», — рассказал 8 декабря в комментарии Sky News глава британского филиала компании Бен Осборн.



По его словам, для защиты от коронавируса ревакцинацию придется проходить как минимум в ближайшие годы. Осборн также допустил, что «бустеры» иногда придется ставить раз в полгода.



Глава британского Pfizer заявил о готовности разработать новый препарат против возникающих штаммов COVID-19.

