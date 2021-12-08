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Pfizer: Прививаться от коронавируса придется каждый год

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Американская фармацевтическая компания Pfizer считает, что бустерные прививки от COVID-19 придется делать в ближайшие несколько лет.

«Нам, вероятно, потребуются прививки от COVID-19 хотя бы раз в год», — рассказал 8 декабря в комментарии Sky News глава британского филиала компании Бен Осборн.

По его словам, для защиты от коронавируса ревакцинацию придется проходить как минимум в ближайшие годы. Осборн также допустил, что «бустеры» иногда придется ставить раз в полгода.

Глава британского Pfizer заявил о готовности разработать новый препарат против возникающих штаммов COVID-19.

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Комментарии (11)

zlopopik
Кто же откажется от таких барышей? Не для того вся буча затевалась, чтобы рассосаться сама собой. Народу по-прежнему слишком много.
sakorol
от гриппа прививаемся каждый год так и от ковида будем
angel of death
а потом они сделают её платной... знаем мы эту схему - стоят девочки за кассой - попробуйте нашу продукцию, у нас дегустация.... =)
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