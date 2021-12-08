Беглов рассказал, как избежать введения новогодних ограничений в Петербурге

«Вакцинация в Петербурге идет хорошими темпами. Сейчас главное — не снижать их до тех пор, пока мы не приблизимся к коллективному иммунитету», — заявил 8 декабря губернатор Александр Беглов.



Он подчеркнул, что сохранение высоких темпов вакцинации позволит избежать новых ограничений в дни новогодних праздников.



Первым компонентом (без учета «Спутника Лайт») в Петербурге привиты 2,16 млн жителей. Завершили цикл вакцинации 2,34 млн. Планка Минздрава — 3,5 млн человек.