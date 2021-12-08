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Беглов рассказал, как избежать введения новогодних ограничений в Петербурге

Новые ограничения в Петербурге в период новогодних праздников могут и не потребоваться, если удастся удержать высокие темпы вакцинации от коронавируса, заявил губернатор Александр Беглов.

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«Вакцинация в Петербурге идет хорошими темпами. Сейчас главное — не снижать их до тех пор, пока мы не приблизимся к коллективному иммунитету», — заявил 8 декабря губернатор Александр Беглов.

Он подчеркнул, что сохранение высоких темпов вакцинации позволит избежать новых ограничений в дни новогодних праздников.

Первым компонентом (без учета «Спутника Лайт») в Петербурге привиты 2,16 млн жителей. Завершили цикл вакцинации 2,34 млн. Планка Минздрава — 3,5 млн человек.

Для продолжения вакцинации в Петербург продолжает поступать вакцина. 8 декабря на городскую фармбазу поступила новая партия «Спутника V» в количестве 67 800 комплектов доз. Всего в запасе 698 тысяч комплектов.

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Комментарии (14)

Piter4452
Пока Беглов болтает под дудку Бакетовой, Собянин 10 новых станций метро открыл.
265056402
надо нарядить санитаров в шаровидный костюм короновирусов, и у него надо отжать микрофон, пусть поизбегает по залу заседаний🤣
Maxic_84
Сам вакцинировался в марте и ревакцинировался недавно. Не болел хотя в окружении все переболели особенно летом. Практически все друзья и коллеги по работе. Но я не понимаю о каком коллективном иммунитете говорит этот персонаж. Насколько я знаю идея о том, что некий коллективный иммунитет поможет преодолеть эпидемию, давно опровергнута. Не понимаю если ввели ку ар коды, то почему на мероприятия до сих пор ограничения. Пускайте всех полностью но с кодами. В общем деградация нашей власти идёт нарастающими темпами так же как и стремительное скатывание страны в диктатуру.
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