Матрица воскреснет

С 16 декабря в кинотеатрах рванет главная бомба года — спустя двадцать лет на экраны возвращается «Матрица» с подзаголовком «Воскрешение». Фильм, перепахавший примерно всех, кто был в сознательном возрасте на рубеже веков, в отличие от прочих саг, тем и прекрасен, что не требовал никаких продолжений, сыграл свою роль и вольготно разместился в истории.



Фото: matrixresurrections.net/ Поделиться Поделиться







Вернуться к сюжету решились не все создатели «Матрицы». Режиссером и сценаристом выступила одна лишь Лана Вачовски — Лилли от проекта отказалась. Не будет тут и многих звезд оригинальной «Матрицы». Но основной костяк — связку Нео и Тринити — Вачовски сохранила. Действие, согласно синопсису, происходит спустя двадцать лет после событий, показанных в «Матрице. Революции». Нео и Тринити состарились и превратились в глубоко больных и несчастных людей. Но вернуться в мир скрытых возможностей и альтернативных событий им всё-таки приходится — как и вспомнить о былых подвигах.



Главная же интрига фильма — вовсе не в сюжете, а в том, удастся ли новой «Матрице» стать для нового поколения зрителей хоть чем-то близким к тому, чем была оригинальная трилогия? Или всё-таки история Нео так и останется в прошлом, легендой, связывающей накрепко миллениалов всех стран.

16+ Иван Чувиляев

