Человек-паук потеряет анонимность и столкнется со старыми злодеями

По сюжету мир узнает о том, что Человек-паук — это Питер Паркер, и с этого момента жизнь подростка превращается в ад. Чтобы вернуть всё на свои места, молодой человек просит о помощи колдуна Доктора Стрэнджа — а тот случайно своим заклинанием нарушает порядок вещей и впускает в мир людей бесчисленных злодеев. В том числе — из прошлых фильмов о Пауке. Соответственно, и актерский состав — закачаешься. Кроме неизменных Тома Холланда и Зендеи в главных ролях, в «Нет пути» появляются и Бенедикт Камбербэтч в роли Стрэнджа, и ветераны Уиллем Дефо, Джейми Фокс и Альфред Молина в образах из старых фильмов о Пауке.

