Человек-паук потеряет анонимность и столкнется со старыми злодеями

В среду, 15 декабря, в кинотеатрах стартует «Человек-паук. Нет пути домой» — очередной шумный комикс от Marvel и, похоже, одно из главных зрелищ наступающих новогодних каникул. Во всяком случае, новый фильм явно задуман как большой парад для поклонников саги о Питере Паркере.
По сюжету мир узнает о том, что Человек-паук — это Питер Паркер, и с этого момента жизнь подростка превращается в ад. Чтобы вернуть всё на свои места, молодой человек просит о помощи колдуна Доктора Стрэнджа — а тот случайно своим заклинанием нарушает порядок вещей и впускает в мир людей бесчисленных злодеев. В том числе — из прошлых фильмов о Пауке. Соответственно, и актерский состав — закачаешься. Кроме неизменных Тома Холланда и Зендеи в главных ролях, в «Нет пути» появляются и Бенедикт Камбербэтч в роли Стрэнджа, и ветераны Уиллем Дефо, Джейми Фокс и Альфред Молина в образах из старых фильмов о Пауке.
В общем, Marvel, похоже, смилостивился над зрителями и сделал хоть один незатейливый и бойкий фильм для нишевой аудитории комиксов. Они давно уже чего-то подобного заслужили.
12+
Иван Чувиляев