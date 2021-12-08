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Человек-паук потеряет анонимность и столкнется со старыми злодеями

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В среду, 15 декабря, в кинотеатрах стартует «Человек-паук. Нет пути домой» — очередной шумный комикс от Marvel и, похоже, одно из главных зрелищ наступающих новогодних каникул. Во всяком случае, новый фильм явно задуман как большой парад для поклонников саги о Питере Паркере.

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По сюжету мир узнает о том, что Человек-паук — это Питер Паркер, и с этого момента жизнь подростка превращается в ад. Чтобы вернуть всё на свои места, молодой человек просит о помощи колдуна Доктора Стрэнджа — а тот случайно своим заклинанием нарушает порядок вещей и впускает в мир людей бесчисленных злодеев. В том числе — из прошлых фильмов о Пауке. Соответственно, и актерский состав — закачаешься. Кроме неизменных Тома Холланда и Зендеи в главных ролях, в «Нет пути» появляются и Бенедикт Камбербэтч в роли Стрэнджа, и ветераны Уиллем Дефо, Джейми Фокс и Альфред Молина в образах из старых фильмов о Пауке.

В общем, Marvel, похоже, смилостивился над зрителями и сделал хоть один незатейливый и бойкий фильм для нишевой аудитории комиксов. Они давно уже чего-то подобного заслужили.

12+

Иван Чувиляев

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