В Петербурге арестовали инспектора ветеринарного контроля по делу о взятке в 30 тысяч

Махмудовой вменяют то, что она с января 2020 года по август 2021-го на систематической основе получала взятки от бизнесмена за покровительство и попустительство со своей стороны. Старший инспектор докладывала «партнеру» о нарушениях, допущенных его юрлицами — ООО «Ультра Фиш», ООО «ОСТРОВ», ООО «ФИШАЙЛАНД», АО «Русская рыбная компания» и иными организациями, выявленных в ходе проведения грузовых операций на территории Терминала Морского Рыбного Порта. Махмудова не сообщала о нарушениях руководству и не привлекала виновных к административной ответственности.

Пушкинский районный суд заключил под стражу бывшего старшего инспектора отдела пограничного ветеринарного контроля Елену Махмудову. Женщина обвиняется в получении взятки. Об этом 8 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, осенью 2020 года Махмудова потребовала от бизнесмена 30 тысяч за нарушение упаковки и маркировки продукции ООО «Ультра Фиш». Сначала на ее карту были переведены 10 тысяч рублей, затем у здания Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории она получила оставшееся наличными.



6 декабря Махмудова была процессуально задержана, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Женщина вину не признает.

