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Светофор не пустил автомобиль на тротуар у Технологического института

Легковой автомобиль чуть не вылетел на тротуар у оживленного пешеходного перехода в Адмиралтейском районе Петербурга утром 8 декабря. Со слов очевидцев, в ДТП есть еще один участник.

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Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Роман, на Загородном проспекте, у станции метро «Технологический институт», автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в светофор на пешеходном переходе у института. Столб устоял.

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В комментариях добавляют, что водителю могли помочь приехать в столб. «Только у этой «Джетты» вмятина на водительской стороне, а рядом стоит «Мазда» с разбитой мордой», — пишет Толя.

Отметим, что на этом пешеходном переходе, как правило, всегда людно, а в учебные дни там ходит много студентов.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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