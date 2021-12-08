Светофор не пустил автомобиль на тротуар у Технологического института

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Роман, на Загородном проспекте, у станции метро «Технологический институт», автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в светофор на пешеходном переходе у института. Столб устоял.

В комментариях добавляют, что водителю могли помочь приехать в столб. «Только у этой «Джетты» вмятина на водительской стороне, а рядом стоит «Мазда» с разбитой мордой», — пишет Толя.

Отметим, что на этом пешеходном переходе, как правило, всегда людно, а в учебные дни там ходит много студентов.