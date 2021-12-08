Вирусолог предложил запретить непривитым выезжать из страны

Запрет на выезд из России невакцинированных людей может стать эффективной мерой борьбы против коронавируса, в том числе и его нового штамма «омикрон». Об этом РИА Новости 8 декабря заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
«Контроль за тем, чтобы за границу выезжали только вакцинированные. Я и многие другие эпидемиологи об этом говорили с весны этого года. До сих пор это не внедрено. Внедрено только в трех-четырех областях России, и всё», — подчеркнул Нетесов.
По его словам, все новые варианты COVID-19 в страну привозят россияне, заразившиеся в других странах. «Они заражаются в этих странах, привозят к нам сюда, и пока заболевание развивается, они успевают его передать. Так что давайте этот путь перекроем. Это же так просто — вакцинироваться и лететь», — добавил вирусолог.
Он также добавил, что формально в России приняты почти все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, их надо просто выполнять. «У нас страна своеобразная. Для нее до сих пор справедливы слова Салтыкова-Щедрина, который сказал, что суровость российских законов нейтрализуется безобразностью их применения. У нас издали приказ носить маски, но маски не носят половина людей», — подытожил Нетесов.