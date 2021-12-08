Вирусолог предложил запретить непривитым выезжать из страны

Запрет на выезд из России невакцинированных людей может стать эффективной мерой борьбы против коронавируса, в том числе и его нового штамма «омикрон». Об этом РИА Новости 8 декабря заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.



«Контроль за тем, чтобы за границу выезжали только вакцинированные. Я и многие другие эпидемиологи об этом говорили с весны этого года. До сих пор это не внедрено. Внедрено только в трех-четырех областях России, и всё», — подчеркнул Нетесов.

