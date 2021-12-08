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Вирусолог предложил запретить непривитым выезжать из страны

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Запрет на выезд из России невакцинированных людей может стать эффективной мерой борьбы против коронавируса, в том числе и его нового штамма «омикрон». Об этом РИА Новости 8 декабря заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Контроль за тем, чтобы за границу выезжали только вакцинированные. Я и многие другие эпидемиологи об этом говорили с весны этого года. До сих пор это не внедрено. Внедрено только в трех-четырех областях России, и всё», — подчеркнул Нетесов.

По его словам, все новые варианты COVID-19 в страну привозят россияне, заразившиеся в других странах. «Они заражаются в этих странах, привозят к нам сюда, и пока заболевание развивается, они успевают его передать. Так что давайте этот путь перекроем. Это же так просто — вакцинироваться и лететь», — добавил вирусолог.

Он также добавил, что формально в России приняты почти все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, их надо просто выполнять. «У нас страна своеобразная. Для нее до сих пор справедливы слова Салтыкова-Щедрина, который сказал, что суровость российских законов нейтрализуется безобразностью их применения. У нас издали приказ носить маски, но маски не носят половина людей», — подытожил Нетесов.

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Комментарии (31)

SERGEY111
Уже стали на всю страну транслировать бессвязную бредятину какого то старшего помощника младшего дворника из глухой таежной берлоги .
vic_5e4cd1938d1a8
Наоборот, выпускать, только через прививку.
Другой вариант. Самых ортодоксальных антипоививочников собрать вместе, где-нибудь на Дальнем Востоке и пусть живут вместе в своей антипрививочной республике, ни одного привитого, вакцинация запрешена.
266456205
Давно пора железный занавес опустить! Никого не выпускать и не впускать кроме своих
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