Заболеваемость коронавирусом падает в Петербурге и по стране. В России менее 31 тысячи случаев за сутки

Это минимальное значение с 13 октября. Заболеваемость продолжает падение: накануне было 31 096 заразившихся. В Петербурге ситуация аналогичная: 2 209 случаев за 24 часа против 2 381 вчера. Это по-прежнему второе место после Москвы с 3 004 заболевшими.

Летальная статистика почти не меняется: 1 179 летальных исходов за сутки против 1 182 накануне. В Петербурге зафиксировали 49 смертей против 51 вчера.

