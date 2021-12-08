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Заболеваемость коронавирусом падает в Петербурге и по стране. В России менее 31 тысячи случаев за сутки

За последние сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса. Об этом 8 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Это минимальное значение с 13 октября. Заболеваемость продолжает падение: накануне было 31 096 заразившихся. В Петербурге ситуация аналогичная: 2 209 случаев за 24 часа против 2 381 вчера. Это по-прежнему второе место после Москвы с 3 004 заболевшими.

Летальная статистика почти не меняется: 1 179 летальных исходов за сутки против 1 182 накануне. В Петербурге зафиксировали 49 смертей против 51 вчера.

За весь период пандемии в России выявили 9 895 597 случаев коронавируса, из них 806 873 — в Петербурге. Зафиксировано 284 823 летальных исхода, из них 26 653 — в Петербурге.

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Какие молодцы наши власти. Сумели. Смогли. Справились. Молодцы, родимые! Так держать.
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