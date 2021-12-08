Это минимальное значение с 13 октября. Заболеваемость продолжает падение: накануне было
Летальная статистика почти не меняется:
За весь период пандемии в России выявили
Заболеваемость коронавирусом падает в Петербурге и по стране. В России менее 31 тысячи случаев за сутки
За последние сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса. Об этом 8 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Это минимальное значение с 13 октября. Заболеваемость продолжает падение: накануне было
Летальная статистика почти не меняется:
За весь период пандемии в России выявили
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