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Над Сочи заметили метеор. Яркую вспышку в небе успел заснять очевидец

Камеры вечером 7 декабря запечатлели яркую вспышку в небе над побережьем Сочи. Местные жители приняли ее за упавший метеорит, но ученые объясняют, что это болид — яркий метеор.

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Согласно данным с камеры видеонаблюдения, метеор пролетел над Сочи в 20:17 во вторник, 7 декабря. Запечатлеть астрономическое явление удалось и очевидцу в Лазаревском районе. На записи, появившейся в соцсетях, видно летящий в небе светящийся шар, который затем ярко вспыхивает и пропадает.

«Если посмотреть на общий вид, то это явление называется болид. Метеор — это слабое явление до небольшой яркости, как Юпитер или Сатурн. А если мы смотрим [по яркости], как Венера и ярче, то такое явление называется болидом», — рассказал ТАСС 8 декабря заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.

Ученый предположил, что это явление связано с сезоном мощного метеорного потока Геминиды, который наблюдается с 4 по 17 декабря. Его пик придется на 14 декабря, но уже сейчас в атмосферу могут влетать крупные частицы. По словам ученого, ежесуточно на Землю выпадает около 300 тонн метеоритного вещества, а благодаря камерам видеонаблюдения, наблюдать за болидами сейчас можно с разных сторон.

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Комментарии (1)

житель города П.
Личные наблюдения - за последнее время участились сообщения о "ярких вспышках", "болидах" и т.п. И дело не в камерах - то что в итоге показывают это всё в основном видео регистраторы или удачливые пользователи смартфонов. Съемки из обсерваторий, научных учреждений или отсутствуют, или жуткого качества. Обращает на себя внимание и реакция в сети пользователей, часть из которых сразу начинает писать про "взрыв петарды", "замыкание на линии", "фейерверк" и т.п., даже когда очевидно что это некий воздушный объект. В общем ощущение что данные явления выходят за рамки обычных астрономических явлений. Сразу подчеркну - В ИНОПЛАНЕТЯН НЕ ВЕРЮ. Нет у меня данных. Странные явления на небе наблюдал, но мене всего готов связать их с внеземными цивилизациями.
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