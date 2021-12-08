Над Сочи заметили метеор. Яркую вспышку в небе успел заснять очевидец

Личные наблюдения - за последнее время участились сообщения о "ярких вспышках", "болидах" и т.п. И дело не в камерах - то что в итоге показывают это всё в основном видео регистраторы или удачливые пользователи смартфонов. Съемки из обсерваторий, научных учреждений или отсутствуют, или жуткого качества. Обращает на себя внимание и реакция в сети пользователей, часть из которых сразу начинает писать про "взрыв петарды", "замыкание на линии", "фейерверк" и т.п., даже когда очевидно что это некий воздушный объект. В общем ощущение что данные явления выходят за рамки обычных астрономических явлений. Сразу подчеркну - В ИНОПЛАНЕТЯН НЕ ВЕРЮ. Нет у меня данных. Странные явления на небе наблюдал, но мене всего готов связать их с внеземными цивилизациями.