Над Сочи заметили метеор. Яркую вспышку в небе успел заснять очевидец

Согласно данным с камеры видеонаблюдения, метеор пролетел над Сочи в 20:17 во вторник, 7 декабря. Запечатлеть астрономическое явление удалось и очевидцу в Лазаревском районе. На записи, появившейся в соцсетях, видно летящий в небе светящийся шар, который затем ярко вспыхивает и пропадает.
«Если посмотреть на общий вид, то это явление называется болид. Метеор — это слабое явление до небольшой яркости, как Юпитер или Сатурн. А если мы смотрим [по яркости], как Венера и ярче, то такое явление называется болидом», — рассказал ТАСС 8 декабря заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.
Ученый предположил, что это явление связано с сезоном мощного метеорного потока Геминиды, который наблюдается с 4 по 17 декабря. Его пик придется на 14 декабря, но уже сейчас в атмосферу могут влетать крупные частицы. По словам ученого, ежесуточно на Землю выпадает около 300 тонн метеоритного вещества, а благодаря камерам видеонаблюдения, наблюдать за болидами сейчас можно с разных сторон.