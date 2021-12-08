Виноваты на 90 млрд. «Росатом» решил наказать «Силовые машины» за опоздание

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Иск московского АО «Атомстройэкспорт» (АСЭ, входит в госкорпорацию «Росатом») к петербургскому АО «Силовые машины» миллиардера Алексея Мордашова Арбитражный суд Москвы принял к производству в последних числах ноября. АСЭ хочет взыскать 1,2 млрд рублей за 3 года опоздания при поставках оборудования для второго энергоблока Белорусской АЭС по контракту на 11,7 млрд рублей от ноября 2012 года. В АСЭ автору статьи признались: по их подсчетам, опоздание «Силовых машин» стоит 89,9 млрд рублей, которые хотелось бы взыскать, но спас контракт. Он, к сожалению для истца, запрещает штрафовать больше чем на 10 % цены — получилось 1,2 млрд.



Белорусская АЭС — первая атомная электростанция в Белоруссии. Она расположена у северо-западной границы страны, в 40 км от Вильнюса, что с самого начала вызывало у литовского правительства большие опасения. Станция стала первой АЭС поколения III+, построенной по российским технологиям за пределами России, она оснащена реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. В настоящее время четыре энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: на Нововоронежской и Ленинградской АЭС. Физический запуск первого энергоблока состоялся в августе 2020 года, акт приемки в эксплуатацию его пускового комплекса подписан 10 июня 2021 года.



«Атомстройэкспорт» — генеральный подрядчик строительства Белорусской АЭС, роль «Силовых машин» — поставщик оборудования. Станция строилась 7 лет до ввода в эксплуатацию первого энергоблока, второй не работает до сих пор. На сайте АЭС сообщается, что 10 декабря эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, проведут предпусковую партнерскую проверку второго энергоблока, а 26 ноября межведомственная комиссия подписала акт о готовности комплекса инженерно-технических средств его физической защиты. Если не случится что-то особенно неприятное, второй энергоблок заработает в ближайшее время.



Он-то и стал яблоком раздора между «дочкой» «Росатома» и петербургским машиностроительным холдингом. По мнению генподрядчика, «Силовые машины» нарушили обязательства по срокам исполнения договора о поставке оборудования для машинного зала второго энергоблока. «Длительность нарушения сроков по отдельным позициям — до 1127 календарных дней», — заявили автору статьи в АСЭ.

1127 дней — это больше трех лет, но даже для такого срока опоздания (если, конечно, сам факт его существования будет доказан в суде) сумма в 90 млрд рублей сногсшибательна. До сих пор самой жесткой карой за задержки при исполнении крупных контрактов казалась практика ФГУП «Атомфлот» (тоже входит в госкорпорацию «Росатом»). Он вписывал к контрактам с Балтийским заводом на производство атомных ледоколов серии 22220 по 1 млн рублей за каждый день просрочки. Это приводило к искам в сотни миллионов рублей, но ни разу суд не удовлетворял их в полной мере, неоднократно указывая «Росатому» на несоразмерность размеров претензий и реальных убытков от опозданий. В случае с «Силовыми машинами» принцип «миллион за день просрочки» означал бы 1,1 млрд — никак не 90.



Изготовление турбинных установок для Белорусской АЭС на протяжении всех 10 лет строительства не сопровождалось публичными конфликтами — периодически появлялись короткие сообщения об успешном завершении того или иного этапа.

Но внимательный читатель мог заметить:

В 2013 году на сайте «Силовых машин» сообщалось: «Ведется изготовление <…> оборудования для Белорусской АЭС, два энергоблока которой планируется ввести в эксплуатацию в 2017 и 2019 годах соответственно». А в сентябре 2017-го «Интерфакс» со ссылкой на те же «Силовые машины» уже пишет: «Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020 год».

По факту первый энергоблок введен в эксплуатацию этим летом, четкой официальной даты ввода второго пока нет.

Оборудование для первого энергоблока Белорусской АЭС изготовили те же «Силовые машины», и генподрядчик так же предъявлял им судебные претензии — но они были несопоставимы в масштабах с нынешними. В апреле он взыскал с предприятия 0,5 млн рублей неустойки за задержки поставок, хотя претендовал почти на 5 млн; в прошлом ноябре взыскал 5 млн при претензиях на 10; прошлой весной — 143 млн рублей при заявленных 1,2 млрд.

