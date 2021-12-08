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Австралия вслед за США бойкотирует Олимпиаду в Китае

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Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае, который накануне объявили США. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает 8 декабря телеканал ABC.

Дипломатический бойкот означает, что на мероприятии не будет официальных лиц из Австралии, однако спортсмены на турнир всё равно поедут. 6 декабря о таком решении объявил Вашингтон. В Белом доме подчеркнули, что информируют о бойкоте своих союзников, но предоставляют им самим решать, как поступать.

Китайские власти уже заявили, что такой бойкот не помешает проведению соревнований.

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Комментарии (3)

266842704
Фонтанка помогает пиндосам и их шавкам делать хорошую мину при плохой игре. Что ж вы полностью не озвучили, что заявили китайцы? Да амеров вообще туда не приглашали - какой может быть бойкот? "Три дня я гналась за вами, что бы сказать как вы мне безразличны".
Вот в 80-м был бойкот, а это - пук в лужу от бессилия.
Zet
Ох сильны австралийцы в зимнем спорте...
f0ntan
Олимпийцы еще одной страны вместе с русскими будут выступать на олимпиаде в Пекине вместе под олимпийским флагом
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