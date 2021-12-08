Австралия вслед за США бойкотирует Олимпиаду в Китае

Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае, который накануне объявили США. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает 8 декабря телеканал ABC.



Дипломатический бойкот означает, что на мероприятии не будет официальных лиц из Австралии, однако спортсмены на турнир всё равно поедут. 6 декабря о таком решении объявил Вашингтон. В Белом доме подчеркнули, что информируют о бойкоте своих союзников, но предоставляют им самим решать, как поступать.

Китайские власти уже заявили, что такой бойкот не помешает проведению соревнований.

