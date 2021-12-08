Более 400 гравюр, эскизов и набросков: выставка Дюрера в Эрмитаже

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Основой выставки стали резцовые гравюры и ксилографии, а также памятники монументальной гравюры. Здесь можно увидеть собственноручные рисунки Дюрера, в том числе эскизы церковных витражей, штудии к живописному алтарю, наброски к гравюрам и портреты.

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В церемонии открытия приняли участие Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и Первый заместитель генерального директора — Исполнительный директор ПАО «Россети» Андрей Муров.

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«Эразм Роттердамский якобы говорил, что Дюрер «оскорбил бы свои произведения, если бы решил внести в них краски». Дюрер — великий живописец, но гравер и рисовальщик он — непревзойденный. Про это — выставка, украшенная серией мультимедийных творений, увенчанных замечательной музыкой», — отметил Михаил Пиотровский.

«Поддержка гуманитарных инициатив, сохранение исторического и культурного наследия имеет большое значение для Группы «Россети». Компания представлена практически во всех регионах страны. Конечно, приоритет — надежное и качественное электроснабжение потребителей. Однако мы также стараемся вносить посильный вклад в развитие общественной жизни. Быть партнером Государственного Эрмитажа — большая честь и удовольствие, ведь это всегда означает сопричастность самым масштабным и интересным событиям в мире искусства», — сказал Андрей Муров.



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Экспозиция организована Государственным Эрмитажем при участии Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, Ярославского художественного музея. Банк ВТБ, выступивший генеральным спонсором мероприятия, предложил другим своим партнерам — Теодору Курентзису и коллективу musicAeterna — подготовить «саундтрек» к экспозиции, который можно будет прослушать во время посещения.

