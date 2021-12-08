В деле риелтора из Грузии появилась еще одна пострадавшая петербурженка

В деле петербургского риелтора Нино Прудниковой появился еще один эпизод. Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено по заявлению пенсионерки. Она в 2016 году отдала уроженке Грузии 1 350 000 рублей в качестве задатка для покупки квартиры, но жилплощади не получила и деньги вернуть не смогла.



На момент получения крупной суммы Нино Прудникова являлась директором агентства «Ренис Строй». 7 декабря женщину задержали и отпустили. Под подпиской она находится с ноября 2019 года, в отношении риелтора возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Слушать его начали минувшим летом.

