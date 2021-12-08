«Ъ»: Поставщика гнилых рубашек для полиции арестовали

ГСУ СК РФ расследует обстоятельства поставок более 350 тысяч некачественных рубашек для нужд МВД. Об этом 8 декабря сообщает «Коммерсантъ».
Госконтракт с ООО БМФ на сумму 564,5 млн рублей был заключен в 2017 году. Следствие считает, что гендиректор компании Борис Ляшук не собирался исполнять обязательства и, разработав преступный план, начал экономить на одежде. По данным СК, он разместил заказ на фабрике «Надежда» в Нижегородской области и использовал некачественные и более дешевые материалы. В частности, нити для ткани были гнилыми, из-за чего рубашки быстро изнашивались.
Ущерб составил более 270 млн рублей. Ляшук свою вину не признает. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован до 26 декабря.