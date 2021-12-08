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«Ъ»: Поставщика гнилых рубашек для полиции арестовали

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ГСУ СК РФ расследует обстоятельства поставок более 350 тысяч некачественных рубашек для нужд МВД. Об этом 8 декабря сообщает «Коммерсантъ».

Госконтракт с ООО БМФ на сумму 564,5 млн рублей был заключен в 2017 году. Следствие считает, что гендиректор компании Борис Ляшук не собирался исполнять обязательства и, разработав преступный план, начал экономить на одежде. По данным СК, он разместил заказ на фабрике «Надежда» в Нижегородской области и использовал некачественные и более дешевые материалы. В частности, нити для ткани были гнилыми, из-за чего рубашки быстро изнашивались.

Ущерб составил более 270 млн рублей. Ляшук свою вину не признает. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован до 26 декабря.

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Комментарии (6)

Otkating
"Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит"
Dazdraperma
1 600 за форменную рубашку? Не так уж и плохо
kagemusha
Преступный план - гнилые рубашки для полиции. То ли из Жванецкого, то ли подпольщик)))
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