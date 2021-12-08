FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
74.14р83.71р
ТЕМА ДНЯ

За что экс-главе комитета Смольного готовят арест

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

В Ингушетии неизвестные обстреляли автобус с детьми

2
Печать

В Назрановском районе Ингушетии неизвестные открыли стрельбу по водителю автобуса, перевозившего школьников. Об этом сообщает «Интерфакс». Инцидент произошел накануне вечером.

«По предварительным данным, во второй половине дня группа молодых людей обстреляла автомобиль в сельском поселении Экажево Назрановского района. В результате инцидента водитель микроавтобуса получил различные травмы», — заявил собеседник агентства.

Как пишут в соцсетях местные жители, нападение произошло неподалеку от отдела полиции. В автобусе находились 15 детей, которые возвращались домой из школы в Магасе.

ТАСС сообщает, что пассажиры не пострадали. Причиной нападения на водителя был некий конфликт, который произошел между двумя семьями месяц назад.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

263889931
Животные, иначе никак не объяснить при чем тут дети в автобусе и личные конфликты!
Mutabor
Придется извиняться
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1