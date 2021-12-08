В Ингушетии неизвестные обстреляли автобус с детьми

В Назрановском районе Ингушетии неизвестные открыли стрельбу по водителю автобуса, перевозившего школьников. Об этом сообщает «Интерфакс». Инцидент произошел накануне вечером.
«По предварительным данным, во второй половине дня группа молодых людей обстреляла автомобиль в сельском поселении Экажево Назрановского района. В результате инцидента водитель микроавтобуса получил различные травмы», — заявил собеседник агентства.
Как пишут в соцсетях местные жители, нападение произошло неподалеку от отдела полиции. В автобусе находились 15 детей, которые возвращались домой из школы в Магасе.
ТАСС сообщает, что пассажиры не пострадали. Причиной нападения на водителя был некий конфликт, который произошел между двумя семьями месяц назад.