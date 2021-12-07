США исключили из оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2»

Законодатели США исключили из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на законопроект, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.

Ранее республиканцы требовали включения санкций в законопроект по обороне, который обычно принимают консенсусом обеих партий и временно заблокировали его принятие из-за отсутствия этих ограничений.



Белый дом, выступающий против санкций по отношению к компании-оператору, раскритиковал этот шаг республиканцев.