США исключили из оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2»

Законодатели США исключили из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на законопроект, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.
Ранее республиканцы требовали включения санкций в законопроект по обороне, который обычно принимают консенсусом обеих партий и временно заблокировали его принятие из-за отсутствия этих ограничений.
Белый дом, выступающий против санкций по отношению к компании-оператору, раскритиковал этот шаг республиканцев.
Помимо этого, проект американского оборонного бюджета на 2022 год предполагает выделение 300 миллионов долларов на военную помощь Киеву.
Документ должны будут утвердить в палате представителей и сенате, прежде чем его подпишет президент США. Дальнейшие поправки также не исключены.