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США исключили из оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2»

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Законодатели США исключили из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на законопроект, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.

Ранее республиканцы требовали включения санкций в законопроект по обороне, который обычно принимают консенсусом обеих партий и временно заблокировали его принятие из-за отсутствия этих ограничений.

Белый дом, выступающий против санкций по отношению к компании-оператору, раскритиковал этот шаг республиканцев.

Помимо этого, проект американского оборонного бюджета на 2022 год предполагает выделение 300 миллионов долларов на военную помощь Киеву.

Документ должны будут утвердить в палате представителей и сенате, прежде чем его подпишет президент США. Дальнейшие поправки также не исключены.

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Комментарии (6)

Brevnault
То включат в бюджет санкции против "Северного потопа", то исключат их обратно. Нет стабильности в мире!
Савва Морозов
это ещё до саммита
SU LUX INN
какой же Позор! видать, угрозы какие-то Чекистские из-под тишка вытащил!
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