Владельцы Telegram-каналов теперь могут запретить подписчикам пересылать сообщения и делать скриншоты

В новой версии Telegram владельцы каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, а также пересылать сообщения и делать снимки экрана. Об этом гласит запись на сайте мессенджера.
«В новой версии Telegram появились инструменты для защиты контента из групп и каналов от сохранения и копирования, возможность удалять сообщения за определенный период, новые возможности для управления подключенными устройствами, анонимные комментарии в публичных группах от лица каналов и другие нововведения. Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана», — рассказали в Telegram 7 декабря.
Пользователи смогут полностью контролировать историю своей переписки, теперь им доступна возможность удалять свои сообщения в личном чате за конкретный день или промежуток времени.
Для устройств с iOS 13 и выше теперь поддерживается распознавание англоязычного текста на полученных или отправленных фотографиях. Так можно быстро выделить или скопировать нужный фрагмент, не перепечатывая его вручную.