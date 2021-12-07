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Владельцы Telegram-каналов теперь могут запретить подписчикам пересылать сообщения и делать скриншоты

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В новой версии Telegram владельцы каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, а также пересылать сообщения и делать снимки экрана. Об этом гласит запись на сайте мессенджера.

«В новой версии Telegram появились инструменты для защиты контента из групп и каналов от сохранения и копирования, возможность удалять сообщения за определенный период, новые возможности для управления подключенными устройствами, анонимные комментарии в публичных группах от лица каналов и другие нововведения. Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана», — рассказали в Telegram 7 декабря.

Пользователи смогут полностью контролировать историю своей переписки, теперь им доступна возможность удалять свои сообщения в личном чате за конкретный день или промежуток времени.

Для устройств с iOS 13 и выше теперь поддерживается распознавание англоязычного текста на полученных или отправленных фотографиях. Так можно быстро выделить или скопировать нужный фрагмент, не перепечатывая его вручную.

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Комментарии (8)

grannie
А как можно запретить делать скриншоты?
Kot Piter
Его удалить-то ещё можно, или уже нет? 😅
Владислав М
Это типа если чиновник какую глупость в телеге ляпнет, чтоб никто не заскринил и чтоб почистить без остатка?
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