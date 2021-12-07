Владельцы Telegram-каналов теперь могут запретить подписчикам пересылать сообщения и делать скриншоты

В новой версии Telegram владельцы каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, а также пересылать сообщения и делать снимки экрана. Об этом гласит запись на сайте мессенджера.



«В новой версии Telegram появились инструменты для защиты контента из групп и каналов от сохранения и копирования, возможность удалять сообщения за определенный период, новые возможности для управления подключенными устройствами, анонимные комментарии в публичных группах от лица каналов и другие нововведения. Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана», — рассказали в Telegram 7 декабря.