Плавучий ресторан «Акварель» в Петербурге накренился из-за протечки. Работники не успевают откачивать воду

«Возникли сложности с откачкой из-за того, что нам отключили электричество. Наши насосы не справляются, к тому же у нас маленькие генераторы», — рассказал работник заведения 7 декабря.
Собеседник отметил, что электричество в зимнее время пропало по решению судебных приставов.
«Так как у нас судно находится на растяжках, вода всегда опускается и поднимается. Нам нужно это контролировать, чтобы оно не наклонялось. Есть вероятность, что, так как ночью человек не дежурил из-за холода, он утром пришел, а тут такая ситуация. И пока мы не можем дать конкретное объяснение, что происходит», — говорит сотрудник ресторана.
Собеседник «Фонтанки» добавил, что для перестраховки руководство заведения обратилось в МЧС. Приезда спасателей ждут с минуты на минуту.