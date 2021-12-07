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Плавучий ресторан «Акварель» в Петербурге накренился из-за протечки. Работники не успевают откачивать воду

Плавучий ресторан «Акварель», расположенный у Биржевого моста, накренился — внутрь начала поступать вода. Причина протечки неизвестна, работники ресторана лишь строят догадки.

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«Возникли сложности с откачкой из-за того, что нам отключили электричество. Наши насосы не справляются, к тому же у нас маленькие генераторы», — рассказал работник заведения 7 декабря.

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Собеседник отметил, что электричество в зимнее время пропало по решению судебных приставов.

«Так как у нас судно находится на растяжках, вода всегда опускается и поднимается. Нам нужно это контролировать, чтобы оно не наклонялось. Есть вероятность, что, так как ночью человек не дежурил из-за холода, он утром пришел, а тут такая ситуация. И пока мы не можем дать конкретное объяснение, что происходит», — говорит сотрудник ресторана.

Собеседник «Фонтанки» добавил, что для перестраховки руководство заведения обратилось в МЧС. Приезда спасателей ждут с минуты на минуту.

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Комментарии (11)

Porthiriy
когда годами запрещают работать малому бизнесу, он мученически заканчивает свой несостоявшейся бизнес в долгах и с требованиями от налоговой, все, в ближайшем окружении будут только плевать и издеваться над несостоявшимися рестораторами, но никак не помогать им. "Голова" занята расчисткой снега, и только выполнением плинтусной социальной программой. Всем остальным рассчитывать только на себя.
Редиcка
Будет ресторан на затонувшем судне. Тоже интересно. Посетители будут в аквалангах, в наши ковидные времена так безопасней.
kоt-obormot
Хоспадя, я думал он уже давно пошел на дно, лет так 10 назад.
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