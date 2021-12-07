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Налетчик на банк в Петербурге остался без 37 миллионов и свободы. Суд приговорил его к колонии

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В четыре с половиной года колонии оценил Василеостровский районный суд покушение на миллионы петербургского банка. Налетчик размахивал гранатой, но фортуна была не на его стороне.

О приговоре 31-летнему Станиславу Верзуну 7 декабря сообщает городская прокуратура. Как установил суд, вечером 19 февраля Верзун совершил разбойное нападение на банк на 3-й линии Васильевского острова.

Законспирировался медицинской маской, в качестве оружия достал муляж «лимонки» и потребовал денег. Сотрудница вместо этого нажала тревожную кнопку, преступник не стал настаивать. Затеряться в Петербурге ему не удалось. На четвертый день после налета Верзуна задержали на Лиговском проспекте.

В прокуратуре уточнили, что в отделении банка во время налета находилось почти 37 миллионов рублей. Суд назначил Верзуну 4,5 года в колонии строгого режима.

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