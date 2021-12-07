Изо всех пассажирских сил. Спасение застрявшего на снежной дороге автобуса в Кудрово попало на видео

Пассажиры автобуса во Всеволожском районе Ленинградской области возвращались домой по принципу «сначала он везёт вас, потом вы везёте его». Видео зимних «забав» выложили в паблике «Жизнь в Кудрово» 7 декабря.



ЛиАЗ капитулировал на Пражской улице, в районе пересечения с Европейским проспектом. Нежелание мёрзнуть в ожидании следующего транспорта пересилило лень, и транспорт решили перевести на «ручную тягу».