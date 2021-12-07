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Изо всех пассажирских сил. Спасение застрявшего на снежной дороге автобуса в Кудрово попало на видео

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Пассажиры автобуса во Всеволожском районе Ленинградской области возвращались домой по принципу «сначала он везёт вас, потом вы везёте его». Видео зимних «забав» выложили в паблике «Жизнь в Кудрово» 7 декабря.

ЛиАЗ капитулировал на Пражской улице, в районе пересечения с Европейским проспектом. Нежелание мёрзнуть в ожидании следующего транспорта пересилило лень, и транспорт решили перевести на «ручную тягу».

Автор: vk.com/kudrovolife

Итог усилий на видео не попал. В компании «Питеравто» «Фонтанке» сообщили, что он был успешен. «Застрял, потому что дорога не убрана», — уточнил представитель перевозчика трудности маршрута №596а.

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Комментарии (3)

ДуремарСПб.
И это еще не зима и не снегопады, так репетиция по лайту.В Баку ведь нет зимы,а в Петербурге нет руководства.
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