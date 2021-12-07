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Сделай доброе дело и получи мяч с автографом «зенитовца». В Петербурге проходит акция в поддержку тяжелобольных детей

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Петербургский благотворительный фонд «свет.дети» проводит акцию в поддержку своих подопечных – детей с тяжёлыми заболеваниями. Любой желающий может стать участником розыгрыша футбольных мячей с автографами игроков «Зенита».

Розыгрыш проходит каждый вторник в эфире «Радио Зенит». Первый пробный мяч разыграли в Международный день благотворительности «Щедрый вторник», который прошёл 30 ноября. Как рассказали «Фонтанке» в фонде, победителем стал житель Москвы.

Акция продлится до конца года. На кону мячи с автографами звёзд «Зенита» Далера Кузяева, Михаила Кержакова, Андрея Лунёва, Олега Шатова и Анатолия Тимощука. Также будут разыграны несколько мячей с автографами игроков сборной России и ещё несколько призов.

Все собранные средства в ходе акции будут направлены на лекарственные препараты, реабилитацию и другую помощь детям.

О том, как принят участие в акции, можно узнать на сайте фонда «свет.дети».

Санкт-Петербургский Благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «свет.дети» был основан в 2008 году. В программы деятельности фонда входит оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие в развитии онкологических клиник Санкт-Петербурга.

С момента основания фонд оказал помощь более 850 онкобольным детям из разных городов России, а также детям других государств, имеющим необходимость лечиться в российских клиниках.

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Комментарии (1)

djkey
"О том, как принят участие в акции, можно узнать на ."
мягкий знак в слове "принят"?
"узнать на" где? новость дополняется?
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