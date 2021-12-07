Сделай доброе дело и получи мяч с автографом «зенитовца». В Петербурге проходит акция в поддержку тяжелобольных детей

Петербургский благотворительный фонд «свет.дети» проводит акцию в поддержку своих подопечных – детей с тяжёлыми заболеваниями. Любой желающий может стать участником розыгрыша футбольных мячей с автографами игроков «Зенита».



Розыгрыш проходит каждый вторник в эфире «Радио Зенит». Первый пробный мяч разыграли в Международный день благотворительности «Щедрый вторник», который прошёл 30 ноября. Как рассказали «Фонтанке» в фонде, победителем стал житель Москвы.



Акция продлится до конца года. На кону мячи с автографами звёзд «Зенита» Далера Кузяева, Михаила Кержакова, Андрея Лунёва, Олега Шатова и Анатолия Тимощука. Также будут разыграны несколько мячей с автографами игроков сборной России и ещё несколько призов.

