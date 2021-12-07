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Фура намертво закупорила Канонерский тоннель

Тоннель под Морским каналом в Кировском районе Петербурга днем 7 декабря оказался перекрыт из-за ДТП. Проезд перегородил большегруз.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в Канонерском тоннеле развернуло фуру. Проезд невозможен в обе стороны — его перекрывает кузов грузовика.

«Я ехал на остров — он [грузовик] просто стоял на аварийке, через 15 минут поехал обратно — его уже раскорячило на всю дорогу», — пишет Сергей.

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Комментарии (1)

angel of death
чистить дороги не пробовали? судя по видео - там наледь...
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