Жительнице Калининграда не понравилось сидеть в КПЗ Пулково без обуви и с пьяной соседкой

Рачкова считала, что ее задержали незаконно и поместили в камеру с бетонным полом без обуви. Затем к ней еще подсадили пьяную женщину, которая заняла единственное сидячее место. Жительница Калининграда также утверждала, что ей не давали есть, а стакан с водой приносили только дважды.

Как сообщает 7 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, Рачкова неоднократно просила об участии в заседании по видео-конференц-связи. Неоднократно суд шел ей навстречу, организовывал сеансы, но Рачкова не являлась. В конце концов дело было рассмотрено без заявительницы.

Суд всё проверил и установил, что Рачкова сама отказывалась от еды. «Принудительное кормление невозможно», — пояснили суду свидетели. В питьевой воде ее никто не ограничивал, впрочем, она сама не просила. В день задержания вместе с Рачковой в дежурную часть были доставлены пять мужчин и одна женщина. Само собой, даму посадили к даме. Таким образом, закон нарушен не был, а опьянение не относится к числу заболеваний и состояний, при которых размещение в спецпомещениях запрещается.



Суд указал, что на одного задержанного полагается 2 квадратных метра камеры. Скамьи в ночное время могут использоваться для сна. Акт комиссионного обследования показал, что на скамейке могут лежа поместиться двое. Кроме того, ответчик предоставил суду документы, подтверждающие отказ Рачковой от чистого комплекта постельного белья. Пол, как выяснилось, в КПЗ теплый, в камере запрещено находиться в обуви со шнурками и набойками. Административный истец не пояснил причину, по которой ей якобы было запрещено находиться в камере в обуви.

