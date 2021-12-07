Семак рассказал, какие задачи стоят перед «Зенитом» в игре с «Челси», которая уже ничего не решает

Хотя матч ни на что не влияет («Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы), по словам главного тренера петербургской команды, мотивация у игроков будет запредельной.

«Челси» — это четкая система, которая работает как немецкая машина. Работает с небольшими корректировками в зависимости от индивидуальных качеств футболистов на поле. При этом все игроки знают, что от них требуется, действуют дисциплинированно, на высоких скоростях, качественно, поэтому и добиваются своих результатов», — заявил Семак.

«Игра в Лиге чемпионов — это уже запредельная мотивация. Думаю, у «Зенита» не было такого матча, когда бы мы не играли в полную силу — даже когда заранее оформляли чемпионство за несколько туров до окончания чемпионата. Мы всегда стараемся выкладываться по максимуму. Может быть, не всегда получается, но, по крайней мере, желание есть», — подчеркнул тренер.



Из-за дисквалификации защитника Дмитрия Чистякова у «Зенита» возникла проблема в центре обороны. Ее окончательного решения, как заверил Семак, пока нет.



«Как раз сейчас мы думаем об этом. Может, поставим Барриоса в центре защиты — он неплохо там играл. Может, изменим что-то по ходу встречи. В зависимости от хода игры. Время еще есть — посмотрим. Поговорим с игроками, рассмотрим их состояние, чтобы принять решение. Что касается того, чтобы опробовать какие-либо новшества в игре, то что-то новое всегда требует времени. Резкие перемены возможны только в ситуации форс-мажора, когда что-то идет не так или не хватает игроков. Для нас этот матч — возможность посмотреть на нашу игру, когда результат важен в меньшей степени. Больше интересует качество нашего футбола, как будут выглядеть игроки на фоне такого сильного соперника», — добавил Сергей Семак.

