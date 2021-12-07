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Семак рассказал, какие задачи стоят перед «Зенитом» в игре с «Челси», которая уже ничего не решает

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал журналистам о готовности команды к заключительному матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Игра пройдет в Санкт-Петербурге 8 декабря.

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«Челси» — это четкая система, которая работает как немецкая машина. Работает с небольшими корректировками в зависимости от индивидуальных качеств футболистов на поле. При этом все игроки знают, что от них требуется, действуют дисциплинированно, на высоких скоростях, качественно, поэтому и добиваются своих результатов», — заявил Семак.

Хотя матч ни на что не влияет («Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы), по словам главного тренера петербургской команды, мотивация у игроков будет запредельной.

«Игра в Лиге чемпионов — это уже запредельная мотивация. Думаю, у «Зенита» не было такого матча, когда бы мы не играли в полную силу — даже когда заранее оформляли чемпионство за несколько туров до окончания чемпионата. Мы всегда стараемся выкладываться по максимуму. Может быть, не всегда получается, но, по крайней мере, желание есть», — подчеркнул тренер.

Из-за дисквалификации защитника Дмитрия Чистякова у «Зенита» возникла проблема в центре обороны. Ее окончательного решения, как заверил Семак, пока нет.

«Как раз сейчас мы думаем об этом. Может, поставим Барриоса в центре защиты — он неплохо там играл. Может, изменим что-то по ходу встречи. В зависимости от хода игры. Время еще есть — посмотрим. Поговорим с игроками, рассмотрим их состояние, чтобы принять решение. Что касается того, чтобы опробовать какие-либо новшества в игре, то что-то новое всегда требует времени. Резкие перемены возможны только в ситуации форс-мажора, когда что-то идет не так или не хватает игроков. Для нас этот матч — возможность посмотреть на нашу игру, когда результат важен в меньшей степени. Больше интересует качество нашего футбола, как будут выглядеть игроки на фоне такого сильного соперника», — добавил Сергей Семак.

Напомним, «Зенит» после пяти туров группового этапа Лиги чемпионов забронировал третье место, которое позволяет сыграть весной в плей-офф второго по значимости клубного турнира континента — Лиги Европы.

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Комментарии (1)

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Потрясающе! Не провалили выход в ЛЧ, а "обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы". Новости о газмясе по геббельсовым методичкам пишутся, не иначе.
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