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На пути в Петербург остановили «бриллиантовый» «Пежо». Украшения на 34 млн контрабандой везли из Эстонии

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Восемь килограммов ювелирных изделий нашли в Ивангороде у автомобилиста, приехавшего из Эстонии. Об этом 7 декабря сообщает ФТС России.

«Пежо» приехал на территорию МАПП «Ивангород» для въезда в Россию из Эстонии. Водитель заявил, что товаров, которые необходимо декларировать, он не везёт. Таможенный контроль показал обратное.

Заглянув под пассажирское сиденье, сотрудники вынули свертки с браслетами, кольцами, серьгами, кулонами из золота с драгоценными камнями общим весом в восемь килограммов.

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Всего насчитали 2 078 украшений. Экспертиза подтвердила, что всё — золото 585-й пробы со вставками из бриллиантов стоимостью 34 млн рублей. Вместо коллекции автомобилист получил уголовное дело о контрабанде (статья 226.1 УК РФ).

«Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в пресс-службе.

Мероприятие провели сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Шереметьевской и Северо-Западной оперативной таможнями, а также с погрануправлением ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (6)

Maik5
У нас дороже золото? Почему здесь не купить?
Michael9870
Ну что ж, за то удостоверился "на халяву", что золото и брюлики настоящие. А вообще как-то глупо получилось.
Pupin
Надо было, как арабы, инкрустировать авто, капот там или крышу. А что, по закону не запрещено.
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