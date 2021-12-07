На пути в Петербург остановили «бриллиантовый» «Пежо». Украшения на 34 млн контрабандой везли из Эстонии

Восемь килограммов ювелирных изделий нашли в Ивангороде у автомобилиста, приехавшего из Эстонии. Об этом 7 декабря сообщает ФТС России.



«Пежо» приехал на территорию МАПП «Ивангород» для въезда в Россию из Эстонии. Водитель заявил, что товаров, которые необходимо декларировать, он не везёт. Таможенный контроль показал обратное.



Заглянув под пассажирское сиденье, сотрудники вынули свертки с браслетами, кольцами, серьгами, кулонами из золота с драгоценными камнями общим весом в восемь килограммов.