В Петербурге выпустили пособие о взаимодействии с людьми с тяжёлой инвалидностью

«Людям с тяжёлыми формами инвалидности требуется постоянная помощь в передвижении, самообслуживании, общении, обучении. От объёма и качества такой поддержки напрямую зависит степень их самостоятельности и социализации. Однако не стоит относиться к таким людям исключительно как к объектам для сострадания», — пишут авторы брошюры, подчёркивая, что у каждого, даже самого слабого, есть сильные стороны, которые можно активно использовать и развивать.

Петербургская благотворительная организация «Перспективы» выпустила пособие о правильном взаимодействии с людьми, имеющими тяжёлую инвалидность, «Комфортное взаимодействие». Также в нем затронуты общественно важные вопросы — например, почему важно не допускать сегрегации людей с нарушениями развития.

«Задача тех, кто находится рядом, — предоставить человеку с нарушениями развития возможность проявлять активность, становиться самостоятельнее, оказывая ему оптимальное количество помощи, согласуясь с принципом «не меньше, чем необходимо, не больше, чем нужно», — говорится в пособии.



Книга адресована в первую очередь сотрудникам и волонтёрам государственных организаций и НКО. Но она также заинтересует и тех, кто хочет повысить уверенность в навыках общения с людьми, имеющими нарушения развития.



Как строить коммуникацию со взрослыми людьми с инвалидностью? Что такое принцип нормализации жизни? Как организовать максимально верное и корректное физическое сопровождение? Ответы на эти и другие вопросы найдут читатели на страницах пособия.



«Исторически сложилось так, что отношение к инвалидам, особенно ментальным, в нашей стране трудно назвать достойным. Но уже сегодня своими действиями мы можем менять это положение дел. Многие стереотипы и заблуждения нашим обществом уже преодолены: ребята с тяжёлой инвалидностью учатся в школах, о чём ещё несколько лет назад можно было только мечтать, они становятся всё более «видимыми». Но предстоит решить ещё немало острых проблем. В частности, обучения и занятости молодых людей с тяжёлой инвалидностью: ведь после того, как им исполняется 18 лет, общество буквально выталкивает их, не предлагая необходимой помощи», — говорят в «Перспективах», добавляя, что пособие — ещё один шаг к принятию в обществе людей с физическими и ментальными нарушениями.

