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В Петербурге выпустили пособие о взаимодействии с людьми с тяжёлой инвалидностью

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Петербургская благотворительная организация «Перспективы» выпустила пособие о правильном взаимодействии с людьми, имеющими тяжёлую инвалидность, «Комфортное взаимодействие». Также в нем затронуты общественно важные вопросы — например, почему важно не допускать сегрегации людей с нарушениями развития.

«Людям с тяжёлыми формами инвалидности требуется постоянная помощь в передвижении, самообслуживании, общении, обучении. От объёма и качества такой поддержки напрямую зависит степень их самостоятельности и социализации. Однако не стоит относиться к таким людям исключительно как к объектам для сострадания», — пишут авторы брошюры, подчёркивая, что у каждого, даже самого слабого, есть сильные стороны, которые можно активно использовать и развивать.

«Задача тех, кто находится рядом, — предоставить человеку с нарушениями развития возможность проявлять активность, становиться самостоятельнее, оказывая ему оптимальное количество помощи, согласуясь с принципом «не меньше, чем необходимо, не больше, чем нужно», — говорится в пособии.

Книга адресована в первую очередь сотрудникам и волонтёрам государственных организаций и НКО. Но она также заинтересует и тех, кто хочет повысить уверенность в навыках общения с людьми, имеющими нарушения развития.

Как строить коммуникацию со взрослыми людьми с инвалидностью? Что такое принцип нормализации жизни? Как организовать максимально верное и корректное физическое сопровождение? Ответы на эти и другие вопросы найдут читатели на страницах пособия.

«Исторически сложилось так, что отношение к инвалидам, особенно ментальным, в нашей стране трудно назвать достойным. Но уже сегодня своими действиями мы можем менять это положение дел. Многие стереотипы и заблуждения нашим обществом уже преодолены: ребята с тяжёлой инвалидностью учатся в школах, о чём ещё несколько лет назад можно было только мечтать, они становятся всё более «видимыми». Но предстоит решить ещё немало острых проблем. В частности, обучения и занятости молодых людей с тяжёлой инвалидностью: ведь после того, как им исполняется 18 лет, общество буквально выталкивает их, не предлагая необходимой помощи», — говорят в «Перспективах», добавляя, что пособие — ещё один шаг к принятию в обществе людей с физическими и ментальными нарушениями.

Пособие доступно по ссылке https://disk.yandex.ru/i/EzIkl9ofvDTA8A

«Перспективы» — это партнерство некоммерческих организаций, в которое входят СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» основана в 1996 г. в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.

Работа партнерства ведется по трем направлениям:

— Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 г. Павловска (66 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и поддерживается тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;

— Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 140 молодых людей, проживающих на отделениях №3 и №10, а также организована работа трех мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студии. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате, к самостоятельной жизни;

— Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 гг. в рамках совместного проекта c АНО «Новые Перспективы» открыты центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка 214 семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.

В 2015 году открыт дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут 7 молодых людей с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала «Перспектив». Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.

Сегодня с подопечными на постоянной основе работают более 100 специалистов «Перспектив» и более 100 волонтеров, обеспечивая дополнительную поддержку и уход. Вся деятельность ведется на благотворительные пожертвования.

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Комментарии (2)

261844081
Спасибо. Главное незрячих с тростью не надо под руки хватать и куда-то вести. Им реально страшно. Потопайте, чтобы услышал ваше приближение, поздаровайтесь, спросите, не нужна ли помощь. И о ступеньках и выступах надо предупреждать и идти не лошадью. И будьте готовы, что все мы люди и у человека может быть плохое настроение и хамы встречаются среди всех людей, главное какой вы, а не то, что вам ответили на помощь.
Ostrovok
Дело хорошее и инструкция дельная. Но все отношение общества к сирым и убогим базируется на уровне общего благосостояния. И пока у населения нет избыточных средств, которые не требуется пускать на выживание себя, любимого, не будет и поддержки, позитивного отношения к обездоленным. Инструктируй-не инструктируй....
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