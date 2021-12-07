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«Вперед к Островскому!»: «Гроза» на фоне «оттепели», бесприданница из спального района и другие спектакли по классику

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С 9 по 20 декабря в театре «Балтийский дом» пройдет Первый всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!». Фестиваль посвящен 200-летию со дня рождения великого русского драматурга Александра Николаевича Островского, которое будут отмечать в 2023 году. В афише — спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Владикавказа, Воронежа, Казани и Ульяновска.

Откроется фестиваль 9 декабря спектаклем Владимира Бейлиса «На всякого мудреца довольно простоты» (Малый театр, Москва). Народная артистка России Ирина Муравьева выйдет на сцену в роли Клеопатры Львовны Мамаевой, чьей чрезвычайной симпатией пытался не лучшим образом распорядиться главный герой.

Начало в 19:00, 12+

Фото: предоставлено организаторами
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Действие «Грозы» (Воронежский камерный театр) режиссер Михаил Бычков переместил во время «оттепели» и наполнил легко узнаваемыми приметами: праздничные демонстрации, трамваи с их бодрым перезвоном, ситцевые наряды. Катерина (Татьяна Бабенкова) — единственная, кто выбивается из этой приподнято-радостной реальности. Смотрите 10 декабря, начало в 19:00, 16+

Фото: предоставлено организаторами
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«Женитьба Белугина» Валентины Виноградовой, поставленная на сцене «Балтийского дома», — незатейливая история про неравный брак. Актеры разыграют этот сюжет легко и с куражом — как водевиль. Впрочем, это не помешает акцентировать важную авторскую мысль: о торжестве искренней любви над нравственным ничтожеством и бесстыдством. Показов будет два: в 13:00 и 19:30 11 декабря, 16+

Фото: предоставлено организаторами
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«Доходное место» (Владимирский академический театр драмы) Дмитрия Астрахана — история про непростой этический выбор, который придется сделать начинающему чиновнику Жадову.

Смотрите 11 декабря, начало в 19:00, 16+

Фото: предоставлено организаторами
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Еще одна постановка про мудреца — «Глумов» Большого драматического театра имени В. И. Качалова (Казань). Хрестоматийный сюжет про амбициозного юношу, идущего по головам, Александр Славутский ставит как современную историю. А тема «Как выходят в люди» вряд ли устареет ближайшие лет сто.

Смотрите 12 декабря, начало в 19:00, 16+

Фото: предоставлено организаторами
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Свой «Лес» везет на фестиваль Русский академический театр им. Евгения Вахтангова (Владикавказ, Северная Осетия — Алания). Используя остроумные диалоги, узнаваемые характеры и ситуации режиссер Богдан Петканин расставил акценты таким образом, что печальное затушевалось, а текст Островского зазвучал смешнее и жизнерадостнее привычного.

Показ состоится 13 декабря на сцене театра «На Литейном», начало в 19:00, 16+.

Фото: предоставлено организаторами
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Время действия «Бесприданницы» (Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова) Владимир Золотарь перенес в наши дни. Девица Огудалова обитает в унылой пятиэтажке, ведет довольно заурядную жизнь, слушает рокеров и рэперов, но однажды влюбляется до беспамятства.

Покажут спектакль 15 декабря на сцене театра «На Литейном», начало в 19:00, 16+.

Фото: предоставлено организаторами
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Закроет фестиваль еще один спектакль организаторов — «Волки и овцы» Анджея Бубеня. Прагматичная барыня Меропия Мурзавецкая (Наталья Парашкина) и Василий Беркутов (Валерий Соловьев) азартно пикируются, пытаясь обвести друг друга вокруг пальца. Но кому же достанется победа? — смотрите 20 декабря, начало в 19:00, 16+

Фото: предоставлено организаторами
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Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами

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