«Вперед к Островскому!»: «Гроза» на фоне «оттепели», бесприданница из спального района и другие спектакли по классику

С 9 по 20 декабря в театре «Балтийский дом» пройдет Первый всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!». Фестиваль посвящен 200-летию со дня рождения великого русского драматурга Александра Николаевича Островского, которое будут отмечать в 2023 году. В афише — спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Владикавказа, Воронежа, Казани и Ульяновска.



Откроется фестиваль 9 декабря спектаклем Владимира Бейлиса «На всякого мудреца довольно простоты» (Малый театр, Москва). Народная артистка России Ирина Муравьева выйдет на сцену в роли Клеопатры Львовны Мамаевой, чьей чрезвычайной симпатией пытался не лучшим образом распорядиться главный герой.

