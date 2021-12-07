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В Подмосковье поймали двух мужчин, которые воровали породистых лошадей и делали из них колбасу

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Ранее судимого жителя Подмосковья и его сына, находящегося в федеральном розыске, задержали со спецназом по делу о пропаже лошадей из конноспортивных клубов.

Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 7 декабря, в октябре прошлого года пять лошадей пропали из загона клуба в поселке Андреевка. Сотрудница заведения сообщила, что животные были породистые и предназначены для участия в спортивных состязаниях. Ущерб от кражи составил более 4 млн рублей.

В ноябре в поселке Поварово с огороженной для выпаса территории пропали две лошади и два жеребенка.

Сотрудники полиции установили, что к кражам могут быть причастны житель Ступинского района и его сын.

При силовой поддержке Росгвардии мужчины были задержаны в частном доме, где было оборудовано помещение для забоя скота и переработки мяса в колбасные изделия.

пресс-служба МВД РФ

«Обнаружены останки похищенных животных, колбасные изделия кустарного производства, а также пикап со специальным прицепом для перевозки лошадей», — сообщает Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому — в виде домашнего ареста.

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Комментарии (14)

260659631
из них бы самих колбасу сделать
265055770
Фонтанка намеренно не указывает национальность похитителей, чтобы читатели подумали на потомственных конокрадов?
iigaza
Анатолий Кузнецов в "Бабий Яр" детально описывает технологию колбасного производства из конины. Благодаря работе у колбасника пацан и выжил в страшные годы немецкой оккупации.
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