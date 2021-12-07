В Подмосковье поймали двух мужчин, которые воровали породистых лошадей и делали из них колбасу

Ранее судимого жителя Подмосковья и его сына, находящегося в федеральном розыске, задержали со спецназом по делу о пропаже лошадей из конноспортивных клубов.



Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 7 декабря, в октябре прошлого года пять лошадей пропали из загона клуба в поселке Андреевка. Сотрудница заведения сообщила, что животные были породистые и предназначены для участия в спортивных состязаниях. Ущерб от кражи составил более 4 млн рублей.



В ноябре в поселке Поварово с огороженной для выпаса территории пропали две лошади и два жеребенка.

