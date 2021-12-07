В Подмосковье поймали двух мужчин, которые воровали породистых лошадей и делали из них колбасу

Ранее судимого жителя Подмосковья и его сына, находящегося в федеральном розыске, задержали со спецназом по делу о пропаже лошадей из конноспортивных клубов.
Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 7 декабря, в октябре прошлого года пять лошадей пропали из загона клуба в поселке Андреевка. Сотрудница заведения сообщила, что животные были породистые и предназначены для участия в спортивных состязаниях. Ущерб от кражи составил более 4 млн рублей.
В ноябре в поселке Поварово с огороженной для выпаса территории пропали две лошади и два жеребенка.
Сотрудники полиции установили, что к кражам могут быть причастны житель Ступинского района и его сын.
При силовой поддержке Росгвардии мужчины были задержаны в частном доме, где было оборудовано помещение для забоя скота и переработки мяса в колбасные изделия.
пресс-служба МВД РФ
«Обнаружены останки похищенных животных, колбасные изделия кустарного производства, а также пикап со специальным прицепом для перевозки лошадей», — сообщает Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому — в виде домашнего ареста.