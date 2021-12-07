Скончался Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Гурген Карапетян

«Вся жизнь Гургена Рубеновича была посвящена служению Родине и авиации. При его участии множество вертолетов нашли свой путь в небо, а некоторые из них — поставили рекорды, которые навсегда прославили отечественное вертолетостроение. Его мужество, героизм и преданность своему делу всегда будут служить примером для всего коллектива холдинга «Вертолеты России», а добрая, светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — поделился гендиректор холдинга Николай Колесов.

Гурген Карапетян родился в 1936 году в Свердловске. Он окончил Московский авиационный институт, потом — вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей. Работал на Московском вертолетном заводе имени Миля, с 1962 по 1982 годы установил 10 мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности на вертолетах Ми-6, Ми-10К, Ми-24 и Ми-26.

В мае 1986 года Карапетян участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. «В составе экипажа вертолета Ми-26 он выполнил сложнейшую задачу — используя внешнюю подвеску, в течение трех минут закрыл реактор куполом весом в 15 тонн и таким образом отсек радиоактивное излучение», — отмечают в пресс-службе.



В 1991 году Карапетян был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Завершив летную карьеру, он трудился на должностях заместителя гендиректора МВЗ имени Миля по стратегическому развитию, начальника службы безопасности полетов и советника гендиректора холдинга «Вертолеты России» по безопасности полетов.

