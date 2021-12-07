Накануне в городе выявили
В целом по России сегодня насчитали
Летальную статистику за прошедшие сутки пополнили
В РФ общее число случаев коронавируса выросло до
Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге снижается почти неделю. В России впервые с 14 октября — меньше 32 тысяч
За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали
Накануне в городе выявили
В целом по России сегодня насчитали
Летальную статистику за прошедшие сутки пополнили
В РФ общее число случаев коронавируса выросло до
06 декабря 2021, 14:3785% переболевшим коронавирусом в России нужна помощь врачей
06 декабря 2021, 13:02В Петербурге коронавирус и ОРВИ отправили по домам уже более 550 классов
06 декабря 2021, 11:45Заболеваемость коронавирусом незначительно снижается в Петербурге и по России
05 декабря 2021, 13:21Коэффициент распространения коронавируса в России три недели подряд не превышает 1, но не в Петербурге
05 декабря 2021, 11:40Заболеваемость коронавирусом в Петербурге слегка снизилась
03 декабря 2021, 21:32Смертность от коронавируса установила новый рекорд в России в октябре
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