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Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге снижается почти неделю. В России впервые с 14 октября — меньше 32 тысяч

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 2 381 новый случай коронавируса. Об этом 7 декабря сообщает оперативный штаб.

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Накануне в городе выявили 2 412 инфицированных. Этот показатель падает со 2 декабря, когда было 2 623 заболевших.

В целом по России сегодня насчитали 31 096 новых случаев коронавируса. Этот показатель впервые с 14 октября оказался меньше 32 тысяч.

Летальную статистику за прошедшие сутки пополнили 1 182 смерти, из которых 51 в Петербурге. С начала пандемии вирус унес в России 283 644 жизни.

В РФ общее число случаев коронавируса выросло до 9 864 845.

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