Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге снижается почти неделю. В России впервые с 14 октября — меньше 32 тысяч

Накануне в городе выявили 2 412 инфицированных. Этот показатель падает со 2 декабря, когда было 2 623 заболевших.

В целом по России сегодня насчитали 31 096 новых случаев коронавируса. Этот показатель впервые с 14 октября оказался меньше 32 тысяч.

Летальную статистику за прошедшие сутки пополнили 1 182 смерти, из которых 51 в Петербурге. С начала пандемии вирус унес в России 283 644 жизни.