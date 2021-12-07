Уралец заживо похоронил знакомого из-за 500 рублей и получил 15 лет колонии

Жителя Свердловской области, который похитил и убил знакомого из-за долга в 500 рублей, приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.



В июле 2016-го подсудимый и его сообщник похитили молодого человека, задолжавшего им 500 рублей, и вывезли в лес. Там они заставили его копать яму, избивая дубинкой и угрожая. Затем, опасаясь, что жертва расскажет о покушении, мужчины засыпали похищенного землей, пока он лежал в яме. Там он задохнулся.

