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Уралец заживо похоронил знакомого из-за 500 рублей и получил 15 лет колонии

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Жителя Свердловской области, который похитил и убил знакомого из-за долга в 500 рублей, приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

В июле 2016-го подсудимый и его сообщник похитили молодого человека, задолжавшего им 500 рублей, и вывезли в лес. Там они заставили его копать яму, избивая дубинкой и угрожая. Затем, опасаясь, что жертва расскажет о покушении, мужчины засыпали похищенного землей, пока он лежал в яме. Там он задохнулся.

В суде отметили, что соучастник преступления позднее умер. Его сообщнику пришлось отвечать по статьям о похищении и убийстве.

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Комментарии (6)

VKuser182270830
Суровые бичи
aprahka
Скрепы,как кандалы..
serg1956
когда в конце концов будут расстрелы за убийства?
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