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В Сибири юные тиктокеры ради ролика сожгли баню учителю и пытались сжечь ему дом

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Двух 15-летних школьников задержали в Красноярске за поджог сарая, бани и дома ради ролика для «Тик-Тока».

Как сообщает 7 декабря РИА Новости, юных пироманов взяли в поселке Памяти 13 Борцов под Красноярском. Их подозревают в поджогах строений на дачном участке местного жителя — учителя.

По версии следствия, тиктокеры облили бензином и подожгли баню и сарай, а затем пытались поджечь и жилой дом. Его отстояли от огня прибывшие на место сотрудники МЧС. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Жители поселка рассказали журналистам, что дом принадлежит учителю физики, а школьники снимали пожар на видео для «Тик-Тока».

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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Комментарии (8)

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Монетизации от ролика хватит на возмещение ущерба?
zonnek
Я бы паре-тройке своих учительниц тоже чего нить спалил бы. Да вот незадача, померли уже.
ProstoZloy
Я бы им еще и покушение на убийство добавил - чтобы наверняка избавить односельчан от подобных эксцессов на несколько лет.
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