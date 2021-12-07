В Сибири юные тиктокеры ради ролика сожгли баню учителю и пытались сжечь ему дом

Двух 15-летних школьников задержали в Красноярске за поджог сарая, бани и дома ради ролика для «Тик-Тока».



Как сообщает 7 декабря РИА Новости, юных пироманов взяли в поселке Памяти 13 Борцов под Красноярском. Их подозревают в поджогах строений на дачном участке местного жителя — учителя.



По версии следствия, тиктокеры облили бензином и подожгли баню и сарай, а затем пытались поджечь и жилой дом. Его отстояли от огня прибывшие на место сотрудники МЧС. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.



Жители поселка рассказали журналистам, что дом принадлежит учителю физики, а школьники снимали пожар на видео для «Тик-Тока».

