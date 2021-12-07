Читатели «Фонтанки» выбирают лучший супермаркет Петербурга

Конкуренция между магазинами, куда каждый день приходят петербуржцы за покупками, высока. Борьба за то, чтобы попасть в ТОП-10 супермаркетов, была напряженной, не спадает накал и на этапе голосования — ведь у каждой торговой сети есть свои почитатели. Кому-то удобно, что магазин находится рядом с домом, другим по душе именно тот набор продуктов, который представлен именно в этой сети, третьи оценили возможности доставки.

Напомним, кто ждет голосов своих покупателей:

EUROSPAR

PRISMA

Азбука Вкуса

ВкусВилл

Лента

Магнит

О’КЕЙ

Перекрёсток

Пятёрочка

Семишагофф



Номинация «Лучший супермаркет» — одна из 13, по которым читатели определяют победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», 11 из них включены в основное голосование на странице премии, а за лучший негосударственный театр и за Человека года необходимо голосовать отдельно. Голосование продлится до 9 декабря, а победители будут объявлены на торжественной церемонии 16 декабря.

