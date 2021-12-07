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Читатели «Фонтанки» выбирают лучший супермаркет Петербурга

Продолжается голосование за лучший супермаркет, который получит премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Читатели выбирают победителя из 10 номинантов вышедших в финал. Голосование завершится 9 декабря, осталось всего несколько дней, чтобы сделать свой выбор!

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Конкуренция между магазинами, куда каждый день приходят петербуржцы за покупками, высока. Борьба за то, чтобы попасть в ТОП-10 супермаркетов, была напряженной, не спадает накал и на этапе голосования — ведь у каждой торговой сети есть свои почитатели. Кому-то удобно, что магазин находится рядом с домом, другим по душе именно тот набор продуктов, который представлен именно в этой сети, третьи оценили возможности доставки.

Напомним, кто ждет голосов своих покупателей:

  • EUROSPAR
  • PRISMA
  • Азбука Вкуса
  • ВкусВилл
  • Лента
  • Магнит
  • О’КЕЙ
  • Перекрёсток
  • Пятёрочка
  • Семишагофф

Номинация «Лучший супермаркет» — одна из 13, по которым читатели определяют победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», 11 из них включены в основное голосование на странице премии, а за лучший негосударственный театр и за Человека года необходимо голосовать отдельно. Голосование продлится до 9 декабря, а победители будут объявлены на торжественной церемонии 16 декабря.

В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер

Партнеры премии:

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