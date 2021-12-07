Из-за прорыва трубы в районе «Пролетарской» водой залит проспект. Трамваи идут в обход

Как сообщает 7 декабря пресс-служба «Горэлектротранса», с 8:30 из-за вытекания воды на рельсы отведено движение трамваев по проспекту Обуховской Обороны от улицы Шелгунова до станции метро «Пролетарская» в обе стороны.



Трамваи следуют:



№№ 24, 27: от к/ст «Рыбацкое» до к/ст «Т/п им. Володарского».



№ 24: от Перекупного пер. до к/ст «Р. Оккервиль».



№№ 27, 39: от пр. Солидарности до к/ст «Завод Ломоносова».



Как сообщают очевидцы в соцсетях, на проспекте Обуховской Обороны машины едут в воде.