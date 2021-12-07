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Из-за прорыва трубы в районе «Пролетарской» водой залит проспект. Трамваи идут в обход

Движение трамваев изменено из-за воды, которая попала на рельсы после прорыва трубы.

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Как сообщает 7 декабря пресс-служба «Горэлектротранса», с 8:30 из-за вытекания воды на рельсы отведено движение трамваев по проспекту Обуховской Обороны от улицы Шелгунова до станции метро «Пролетарская» в обе стороны.

Трамваи следуют:

№№ 24, 27: от к/ст «Рыбацкое» до к/ст «Т/п им. Володарского».

№ 24: от Перекупного пер. до к/ст «Р. Оккервиль».

№№ 27, 39: от пр. Солидарности до к/ст «Завод Ломоносова».

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на проспекте Обуховской Обороны машины едут в воде.

На месте работают специалисты Водоканала.

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Комментарии (2)

Serg_I
Кто ставил подписи на документах "о готовности к зиме" инженерной инфраструктуры города? Где прокуратура Невского района? Пешком ведь могут до места прорыва дойти!
ДуремарСПб.
Введут коды мы все пойдем в обход.
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