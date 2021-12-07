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Два водителя подрались на заправке в Невском районе. Один получил ножом в живот, но смог уехать

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Раненный в живот водитель проехал около километра от АЗС, где на него с ножом накинулся мужчина.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 декабря, накануне около часа дня в полицию Невского района поступил звонок с АЗС на проспекте Большевиков, 49, корпус 2. Оператор заправки сообщала, что у двух водителей произошел конфликт, в ходе которого один ударил второго ножом в живот. После этого они разъехались: пострадавший на «Хендэ Солярисе», его обидчик — на «КИА».

Наряд патрульно-постовой службы нашел раненого в машине у дома 70 по Народной улице. Скорая увезла 30-летнего мужчину в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В час дня сотрудники УВО Росгвардии остановили и «КИА» обидчика. За рулем автомобиля был 23-летний гражданин Таджикистана. Он прибыл в Петербург в 2019 году, но на миграционном учете не состоит.

Мужчину отвезли в отдел полиции, где выяснилось, что он проходит подозреваемым по делу о подделке документов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

Danik
Без них Россия не сможет прожить! Два года и уже с машинами и ножами. А вице-премьеры говорят, что надо бы больше привезти этих специалистов. У них в голове другая культура и другой век. Да и работать они уже не очень хотят.
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То есть с 2019 года не состоит на учёте и катается по городу с ножом, скорее всего работая таксистом. Его что ни разу тормознули для проверки документов? Да на них каждый день надо рейды устраивать после первого подобного случая и сделать так, чтобы такие как он поняли, что сюда соваться не надо.
ShkVAl
Ничего. Когда нибудь, где нибудь и русские подерутся.
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