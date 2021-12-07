Два водителя подрались на заправке в Невском районе. Один получил ножом в живот, но смог уехать

Раненный в живот водитель проехал около километра от АЗС, где на него с ножом накинулся мужчина.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 декабря, накануне около часа дня в полицию Невского района поступил звонок с АЗС на проспекте Большевиков, 49, корпус 2. Оператор заправки сообщала, что у двух водителей произошел конфликт, в ходе которого один ударил второго ножом в живот. После этого они разъехались: пострадавший на «Хендэ Солярисе», его обидчик — на «КИА».



Наряд патрульно-постовой службы нашел раненого в машине у дома 70 по Народной улице. Скорая увезла 30-летнего мужчину в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

