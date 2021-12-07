На северо-востоке Петербурга полиция прошлась по этническим кафе, но не в поисках шавермы

Полиция Красногвардейского района провела профилактический рейд по местным этническим кафе. Сотрудники проверяли соблюдение миграционного законодательства. Об итогах 7 декабря рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как пояснили в ведомстве, особого внимания удостоились два заведения общепита — на проспектах Энергетиков и Косыгина. В итоге в полицию были доставлены 34 иностранца, ровно половина из них находились на территории России с нарушениями.



В полиции уточнили, что все приезжие привлечены к административной ответственности, четверо из них помещены в Центр временного содержания иностранных граждан в связи с принятым решением об административном выдворении за пределы РФ.

