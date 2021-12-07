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На северо-востоке Петербурга полиция прошлась по этническим кафе, но не в поисках шавермы

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Полиция Красногвардейского района провела профилактический рейд по местным этническим кафе. Сотрудники проверяли соблюдение миграционного законодательства. Об итогах 7 декабря рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как пояснили в ведомстве, особого внимания удостоились два заведения общепита — на проспектах Энергетиков и Косыгина. В итоге в полицию были доставлены 34 иностранца, ровно половина из них находились на территории России с нарушениями.

В полиции уточнили, что все приезжие привлечены к административной ответственности, четверо из них помещены в Центр временного содержания иностранных граждан в связи с принятым решением об административном выдворении за пределы РФ.

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Комментарии (2)

игнорировать , ничего у них не покупать...
VKuser1708951
Вот тут - СПАСИБО!
Такие точки надо регулярно трясти.
Там простые работяги особо не сидят. А вот "гости страны" с незаконопослушным образом жизни - частенько.
Да и напомнить им , что не они тут хозяева - тоже не лишнее.
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