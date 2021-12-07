FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
73.67р83.11р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Экс-глава администрации Всеволожского района Соболенко доставлен в московский изолятор

Бывший глава администрации Всеволожского района Ленинградской области Александр Соболенко задержан и уже доставлен в изолятор временного содержания в Москве. В столицу он принудительно прибыл в сопровождении сотрудников Следственного комитета после проведенного в его доме обыска.

2
Печать

Как сообщает 7 декабря областной портал 47news, Соболенко предъявлено обвинение по статье о растрате. Уголовное дело было возбуждено по результатам рассмотрения заявления граждан, обратившихся на личный прием к председателю СК России Александру Бастрыкину.

По версии следствия, в 2012–2013 годах экс-глава администрации Всеволожского района на основании обращения председателя СНТ «Осинка» вынес ряд постановлений о выделении земельного участка для расширения садоводства. На основании данных документов участок площадью 19,9 га был поставлен на кадастровый учет в Росреестре. Затем между администрацией муниципального образования и СНТ был заключен договор его аренды на инвестиционных условиях, который предполагал последующую передачу части земельных участков льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям. Однако с целью растраты вверенного имущества Соболенко вынес постановление о расторжении указанного договора, исключив тем самым возможность предоставления земельных участков льготной категории граждан. Ущерб же оценен более чем в 121 млн рублей.

Подробнее о деле 55-летнего Александра Соболенко — в материале 47news.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

VKuser1708951
Во Всеволожском районе столько земли украли, что можно считать его "родиной миллиардеров". Даже у Министерства Обороны оттяпали...
Otkating
Бред. "Льготные категории граждан" - да это родственники чиновников. Земли как у дураков фантиков - один ржевский полигон весь Питер успокоит. Нет, мутной воды нужно побольше - там чиновник творит.

"...который предполагал последующую передачу части земельных участков льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям. Однако с целью растраты вверенного имущества Соболенко вынес постановление о расторжении указанного договора, исключив тем самым возможность предоставления земельных участков льготной категории граждан."
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1