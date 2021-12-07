Экс-глава администрации Всеволожского района Соболенко доставлен в московский изолятор

Как сообщает 7 декабря областной портал 47news, Соболенко предъявлено обвинение по статье о растрате. Уголовное дело было возбуждено по результатам рассмотрения заявления граждан, обратившихся на личный прием к председателю СК России Александру Бастрыкину.



По версии следствия, в 2012–2013 годах экс-глава администрации Всеволожского района на основании обращения председателя СНТ «Осинка» вынес ряд постановлений о выделении земельного участка для расширения садоводства. На основании данных документов участок площадью 19,9 га был поставлен на кадастровый учет в Росреестре. Затем между администрацией муниципального образования и СНТ был заключен договор его аренды на инвестиционных условиях, который предполагал последующую передачу части земельных участков льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям. Однако с целью растраты вверенного имущества Соболенко вынес постановление о расторжении указанного договора, исключив тем самым возможность предоставления земельных участков льготной категории граждан. Ущерб же оценен более чем в 121 млн рублей.

