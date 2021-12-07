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Незнакомец из «Дайвинчика» подставил юную петербурженку, назвав ее женщиной-террористкой и натравив ФСБ

Конфликт в Telegram с пользователем из чата для знакомств «Дайвинчик» закончился для петербурженки визитом силовиков. Обиженный молодой человек наговорил дежурному УФСБ чепухи про заложников и взрывчатку да еще и назвал 17-летнюю «женщиной».

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Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, накануне на почту дежурной части УФСБ поступило анонимное сообщение. Некто рассказал о женщине, которая в телеграм-канале якобы утверждает, что держит в заложниках 12-летних детей, прячет взрывчатку в рюкзаках у себя дома. Информатор назвал и имя «террористки» — Оксана, а также продиктовал номер мобильного.

Силовики быстро установили владельца сим-карты, 56-летнего петербуржца. Номером пользовалась его 17-летняя дочь Оксана. Она пояснила, что познакомилась в «Дайвинчике» с неизвестным, с которым затем поссорилась. Собеседника после этого заблокировали, что, скорее всего, и стало причиной его дальнейшей клеветы.

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Комментарии (4)

Otkating
Донос в ФСБ как аргумент к любви.
veteran78
Да на сайтах знакомств одни половые террористы и пасутся.
LiChaBaTa
Хочется чаще слышать приговоры за ложные доносы. Очень ждем.
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