Незнакомец из «Дайвинчика» подставил юную петербурженку, назвав ее женщиной-террористкой и натравив ФСБ

Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, накануне на почту дежурной части УФСБ поступило анонимное сообщение. Некто рассказал о женщине, которая в телеграм-канале якобы утверждает, что держит в заложниках 12-летних детей, прячет взрывчатку в рюкзаках у себя дома. Информатор назвал и имя «террористки» — Оксана, а также продиктовал номер мобильного.



Силовики быстро установили владельца сим-карты, 56-летнего петербуржца. Номером пользовалась его 17-летняя дочь Оксана. Она пояснила, что познакомилась в «Дайвинчике» с неизвестным, с которым затем поссорилась. Собеседника после этого заблокировали, что, скорее всего, и стало причиной его дальнейшей клеветы.

