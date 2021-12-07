В Петербурге задержали пекаря, который демонстрировал школьнице половой орган в метро

Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска меньше чем за сутки нашли и задержали мужчину, который обнажился перед 13-летней в метро.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 декабря, накануне в полицию Центрального района поступило сообщение из СК, куда обратилась 47-летняя петербурженка. Она сообщила, что её дочь-школьница подверглась нападению педофила в метро 5 декабря. По предварительной информации, неизвестный мужчина демонстрировал ребенку половой орган около 8:40 на перегонах от «Маяковской» до «Василеостровской».
Уголовный розыск опросил ребенка, поднял записи камер в метро, и в 19:30 у дома 7, корпус 1, по Взлетной улице был задержан подозреваемый — 34-летний уроженец Узбекистана, который на территории Петербурга проживает без регистрации. Мужчина трудится пекарем в одной из сетевых булочных Петербурга.
В ходе обыска в квартире у подозреваемого были изъяты документы, «Подорожник», а также три пары брюк.
Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».