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В Петербурге задержали пекаря, который демонстрировал школьнице половой орган в метро

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Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска меньше чем за сутки нашли и задержали мужчину, который обнажился перед 13-летней в метро.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 декабря, накануне в полицию Центрального района поступило сообщение из СК, куда обратилась 47-летняя петербурженка. Она сообщила, что её дочь-школьница подверглась нападению педофила в метро 5 декабря. По предварительной информации, неизвестный мужчина демонстрировал ребенку половой орган около 8:40 на перегонах от «Маяковской» до «Василеостровской».

Уголовный розыск опросил ребенка, поднял записи камер в метро, и в 19:30 у дома 7, корпус 1, по Взлетной улице был задержан подозреваемый — 34-летний уроженец Узбекистана, который на территории Петербурга проживает без регистрации. Мужчина трудится пекарем в одной из сетевых булочных Петербурга.

В ходе обыска в квартире у подозреваемого были изъяты документы, «Подорожник», а также три пары брюк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

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Комментарии (13)

Brit
Культур-мультурный обмен
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.... понять и простить (с)
--- В августе 2021 года был проведен опрос общественного мнения о домогательствах в общественном транспорте методом случайной выборки среди разновозрастного населения Ташкента на узбекском и русском языках.
Результаты опроса, в котором участвовали около 100 человек, из которых 77,5% - женщины и 22,5% - мужчины, показали, что 12,5% пассажиров часто подвергались домогательствам в общественном транспорте, а 40% подвергались домогательствам в общественном транспорте неоднократно.
Кроме того, домогательствам в общественном транспорте подвергались близкие и знакомые 60% опрошенных. (с)
Аппаратчик мокрой классификации
Процедура опознания школьницей органа на когда запланирована? :)
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