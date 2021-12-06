FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
73.67р83.11р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Под Ставрополем нашли убитого 13-летнего подростка. Под подозрением 16-летний с ружьем

9
Печать

В лесу рядом с селом Нины под Ставрополем нашли труп 13-летнего подростка с огнестрельным ранением в груди. Об этом 6 декабря сообщает Следственный комитет по региону.

Фото: СК России
ПоделитьсяПоделиться

В ведомстве уточнили, что мальчик пропал 5 декабря, в тот же день удалось найти его тело. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Под подозрением — 16-летний знакомый погибшего. По предварительной информации следствия, старший подросток еще в 2019 году нашел в лесу охотничье ружье, но скрыл это от взрослых. «Днем 5 декабря текущего года он и 13-летний мальчик пошли за грибами в лесополосу, расположенную недалеко от села Нины. С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошёл выстрел в сторону малолетнего. Испугавшись, подросток скрылся с места происшествия и спрятал ружье», — описали дальнейшие события в СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: СК России

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Владислав М
Всё как в стишках: "Маленький мальчик нашёл пулемёт ...".
Редиcка
"Днем 5 декабря текущего года он и 13-летний мальчик пошли за грибами"
Что? В декабре ходят за грибами??
hal9000
"нашел ружье в лесу".. ктож целое ружье то в лесу оставил??..)..понимаю обрезы неучтенка..ружья то все зарегины
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1