Под Ставрополем нашли убитого 13-летнего подростка. Под подозрением 16-летний с ружьем

В ведомстве уточнили, что мальчик пропал 5 декабря, в тот же день удалось найти его тело. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Под подозрением — 16-летний знакомый погибшего. По предварительной информации следствия, старший подросток еще в 2019 году нашел в лесу охотничье ружье, но скрыл это от взрослых. «Днем 5 декабря текущего года он и 13-летний мальчик пошли за грибами в лесополосу, расположенную недалеко от села Нины. С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошёл выстрел в сторону малолетнего. Испугавшись, подросток скрылся с места происшествия и спрятал ружье», — описали дальнейшие события в СКР.

