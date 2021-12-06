Центробанк на полгода приостановит переводы по рублевым кошелькам WebMoney

Webmoney на полгода приостановил операции перевода и пополнения для рублевых кошельков (WMP и WMR). Такое предписание Центробанк выдал расчетному банку системы — Консервативному коммерческому банку (АО Банк «ККБ»). Ограничение начнет действовать с 7 декабря текущего года.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте WebMoney 6 декабря, доступными для владельцев кошельков остаются только оплата в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, а также вывод рублей на собственные банковские счета (вывод на банковские карты будет осуществляться только через СБП).
Представитель WebMoney рассказал изданию РБК, что основанием для ограничений оказались «формальные замечания», само предписание ЦБ стало для компании неожиданностью.
«Каких-либо нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках и недостатком борьбы с недобросовестным использованием [сервиса] у нас нет и не было. В связи с этим данное предписание ЦБ стало неожиданностью для нас. Мы не можем комментировать позицию регулятора, но, насколько нам известно, основанием ограничений обозначены формальные замечания», — объяснил собеседник издания.
По словам представителя компании, система WebMoney в течение 23 лет работает в России в соответствии с требованиями законодательства, что относится и к операциям в обслуживающем систему банке.