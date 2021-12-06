Центробанк на полгода приостановит переводы по рублевым кошелькам WebMoney

Webmoney на полгода приостановил операции перевода и пополнения для рублевых кошельков (WMP и WMR). Такое предписание Центробанк выдал расчетному банку системы — Консервативному коммерческому банку (АО Банк «ККБ»). Ограничение начнет действовать с 7 декабря текущего года.



Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте WebMoney 6 декабря, доступными для владельцев кошельков остаются только оплата в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, а также вывод рублей на собственные банковские счета (вывод на банковские карты будет осуществляться только через СБП).

