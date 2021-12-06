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Мария Шарапова приобрела долю в инвестиционной платформе

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Экс-теннисистка Мария Шарапова приобрела долю в инвестиционной платформе Public.com. Компания позволяет покупать и продавать акции и криптовалюты.

Как сообщает издание CNBC 6 декабря, спортсменка не раскрыла размер своей доли.

«Я была подростком, когда получила свою первую крупную зарплату, выиграв Уимблдон, и, честно говоря, сфера финансовых инвестиций меня очень пугает. <...> Одна из важнейших причин моего участия в Public — это то, что 40% ее аудитории составляют женщины, что в этой сфере почти неслыханно, кроме того, 45% пользователей Public — темнокожие или представители других рас», — сказала Шарапова.

Бывшая теннисистка отметила, что также собирается проводить мероприятия и делиться советами со студентами-спортсменами Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на платформе.

Компания Public была основана в сентябре 2019 года Янником Маллингом. Сервис позволяет пользователям создавать портфели и инвестировать в акции и криптовалюту. Сегодня им пользуются более миллиона человек, количество пользователей в 2020 году выросло в 13 раз.

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