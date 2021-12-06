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На Дальневосточном машина сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте

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На Дальневосточном проспекте, 25, в Петербурге мужчина попытался перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса машины. Об этом в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» рассказал очевидец происшествия.

По сведениям горожанина, инцидент произошел приблизительно в 18:10 6 декабря.

«Ходить не может и, кажется, двигать ногами тоже», — добавил петербуржец.

Судя по опубликованным в группе фотографиям, к месту происшествия подъехала карета скорой помощи.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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