Путин и премьер Индии Моди хотят восстановить авиасообщение между странами до уровня 2019 года

Помимо этого, гласит обращение от 6 декабря, оба лидера выразили взаимную благодарность за своевременную помощь в борьбе с COVID-19.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, который предшествовал пандемии COVID-19. Информация об этом содержится в совместном заявлении двух политиков по итогам XXI саммита «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания».

«Поставки из Индии в Россию важнейших лекарств, включая парацетамол, гидроксихлорохин и некоторые антибиотики, в ходе первой волны заболеваемости в России и предоставление Россией Индии аппаратов искусственной вентиляции легких, концентраторов кислорода и другого критически важного оборудования во время второй волны заболеваемости в Индии стали важным гуманитарным шагом, который приветствовали обе стороны», — сказано в заявлении.



Политики выразили уверенность в том, что взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса будет способствовать росту поездок граждан двух государств. Лидеры стран договорились ускорить выполнение формальностей в этом отношении.



Владимир Путин 6 декабря прибыл с визитом в Индию на переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. До этого последней международной поездкой президента РФ был визит в Женеву на встречу с американским лидером Джо Байденом 16 июня.

