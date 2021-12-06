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Путин и премьер Индии Моди хотят восстановить авиасообщение между странами до уровня 2019 года

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, который предшествовал пандемии COVID-19. Информация об этом содержится в совместном заявлении двух политиков по итогам XXI саммита «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания».

Помимо этого, гласит обращение от 6 декабря, оба лидера выразили взаимную благодарность за своевременную помощь в борьбе с COVID-19.

«Поставки из Индии в Россию важнейших лекарств, включая парацетамол, гидроксихлорохин и некоторые антибиотики, в ходе первой волны заболеваемости в России и предоставление Россией Индии аппаратов искусственной вентиляции легких, концентраторов кислорода и другого критически важного оборудования во время второй волны заболеваемости в Индии стали важным гуманитарным шагом, который приветствовали обе стороны», — сказано в заявлении.

Политики выразили уверенность в том, что взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса будет способствовать росту поездок граждан двух государств. Лидеры стран договорились ускорить выполнение формальностей в этом отношении.

Владимир Путин 6 декабря прибыл с визитом в Индию на переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. До этого последней международной поездкой президента РФ был визит в Женеву на встречу с американским лидером Джо Байденом 16 июня.

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Комментарии (2)

angel of death
чё, у деда пакетики с пеньками в Кирпичном Кренделе закончились? а без чефира он не просыпается? =) на слоне-то покатался? а чё не показали? =)
Денеб
Хинди руси бхай бхай! (С)
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