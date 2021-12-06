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Сервис ЦИАН запретил при сдаче жилья обращать внимание на расу и цвет кожи

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Сайт с объявлениями о продаже и аренде недвижимости ЦИАН запретил прямую и косвенную дискриминацию, а также побуждение к ней на основе расы или этнической принадлежности лиц. Информация об этом появилась на официальном сайте и в Telegram-канале сервиса.

«С 1 декабря описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», — гласит обращение компании, опубликованное 6 декабря.

Правила размещения предложений распространяются на все категории недвижимости во всех регионах России. Пользователям сервиса, в чьих объявлениях встречаются подобные формулировки, предложили привести их в соответствие с новым правилом до 1 февраля 2022 года. После этой даты ЦИАН оставляет за собой право самостоятельно вносить изменения в описание размещенных объектов.

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Комментарии (11)

Evil_Dogooder
"Необходимым условием является способность претендента прочитать скороговорку про Лигурийцев в полном соответствии фонетическим нормам русского языка"
Владислав М
Что за западная толерастия? Ну и кто после этого будет пользоваться услугами такого сервиса!?
266818224
Придется пользоваться эвфемизмами : не для многонационалов
Существо, сидящее за красной кирпичной стеной в центре Москвы, яростно навязывает нам культурный марксизм.
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