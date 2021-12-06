Сервис ЦИАН запретил при сдаче жилья обращать внимание на расу и цвет кожи

Сайт с объявлениями о продаже и аренде недвижимости ЦИАН запретил прямую и косвенную дискриминацию, а также побуждение к ней на основе расы или этнической принадлежности лиц. Информация об этом появилась на официальном сайте и в Telegram-канале сервиса.
«С 1 декабря описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», — гласит обращение компании, опубликованное 6 декабря.
Правила размещения предложений распространяются на все категории недвижимости во всех регионах России. Пользователям сервиса, в чьих объявлениях встречаются подобные формулировки, предложили привести их в соответствие с новым правилом до 1 февраля 2022 года. После этой даты ЦИАН оставляет за собой право самостоятельно вносить изменения в описание размещенных объектов.