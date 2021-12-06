FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -11
73.67р83.11р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Читатели «Фонтанки» выбирают лучший салон красоты в Петербурге

Продолжается голосование за лучшее предприятие бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге. Читатели выбирают победителя из десятки номинантов, прошедших в финал премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Оставить свой голос и повлиять на результаты можно до 9 декабря.

Печать
ПоделитьсяПоделиться

Петербуржцам не все равно, как они выглядят, — они следят за своей внешностью, и индустрия красоты им в этом помогает. На первом этапе — выдвижения номинантов — читатели назвали более 230 студий красоты, салонов, барбершопов, парикмахерских, заведений, специализирующихся на маникюре, депиляции и прочих услугах, которые делают горожан и горожанок еще прекраснее.

Напомним десятку лучших, которые вышли в финал благодаря активности своих клиентов:

  • Beauty Today
  • CUT-OK
  • Friends
  • Haft Барбершоп
  • Hardy’s Barbershop
  • Oldboy
  • ROGNEDA
  • TOPGUN
  • Осипов имидж студия
  • Студия Зелёная

Всего в этом году читатели определяют победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 13 номинациях, 11 из них включены в основное голосование на странице премии, а за лучший негосударственный театр и за Человека года необходимо голосовать отдельно. Голосование продлится до 9 декабря, а победители будут объявлены на торжественной церемонии 16 декабря.

В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер

Партнеры премии:

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1