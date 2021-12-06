Читатели «Фонтанки» выбирают лучший салон красоты в Петербурге

Петербуржцам не все равно, как они выглядят, — они следят за своей внешностью, и индустрия красоты им в этом помогает. На первом этапе — выдвижения номинантов — читатели назвали более 230 студий красоты, салонов, барбершопов, парикмахерских, заведений, специализирующихся на маникюре, депиляции и прочих услугах, которые делают горожан и горожанок еще прекраснее.
Напомним десятку лучших, которые вышли в финал благодаря активности своих клиентов:
- Beauty Today
- CUT-OK
- Friends
- Haft Барбершоп
- Hardy’s Barbershop
- Oldboy
- ROGNEDA
- TOPGUN
- Осипов имидж студия
- Студия Зелёная
Всего в этом году читатели определяют победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 13 номинациях, 11 из них включены в основное голосование на странице премии, а за лучший негосударственный театр и за Человека года необходимо голосовать отдельно. Голосование продлится до 9 декабря, а победители будут объявлены на торжественной церемонии 16 декабря.
В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:
СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер
Партнеры премии: