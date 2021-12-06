Читатели «Фонтанки» выбирают лучший салон красоты в Петербурге

Петербуржцам не все равно, как они выглядят, — они следят за своей внешностью, и индустрия красоты им в этом помогает. На первом этапе — выдвижения номинантов — читатели назвали более 230 студий красоты, салонов, барбершопов, парикмахерских, заведений, специализирующихся на маникюре, депиляции и прочих услугах, которые делают горожан и горожанок еще прекраснее.

Напомним десятку лучших, которые вышли в финал благодаря активности своих клиентов:

Beauty Today

CUT-OK

Friends

Haft Барбершоп

Hardy’s Barbershop

Oldboy

ROGNEDA

TOPGUN

Осипов имидж студия

Студия Зелёная

Всего в этом году читатели определяют победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 13 номинациях, 11 из них включены в основное голосование на странице премии, а за лучший негосударственный театр и за Человека года необходимо голосовать отдельно. Голосование продлится до 9 декабря, а победители будут объявлены на торжественной церемонии 16 декабря.

